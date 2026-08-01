Nella lingua Ma'ohi, la lingua indigena della Polinesia francese parlata principalmente nell'isola di Tahiti e negli arcipelaghi vicini, il surf si chiama horue, e accompagna la vita delle isole da tempo immemorabile. Lo praticavano uomini e donne di ogni età, spesso protagonisti di leggende locali prima ancora di comparire in una fotografia. Ad agosto, il mondo del surf torna a guardare verso quelle isole dalle acque cristalline aspettando l'onda di Teahupo'o, una tra le onde da surf più potenti del mondo situata a Tahiti che accoglie ancora una volta l'élite mondiale della disciplina in un luogo dove il surf non è mai stato solo uno sport o un passatempo. Prima di diventare palcoscenico del Wsl Championship Tour, in programma dall'8 agosto, questa striscia di reef ha attraversato secoli di leggende, eredità e testimonianze storiche nel rispetto leggendario per un'onda.

La scrittrice tahitiana Teuira Henry, nel suo Ancient Tahiti, racconta di Hinaraurea, capace di superare i campioni del suo tempo sulle onde di Mahaena; la regina Marau tramanda invece la leggenda di Vehiatua i te mata'i, legata proprio all'onda di Teahupo'o. La prima testimonianza scritta di un osservatore esterno risale, invece, al 29 maggio 1769, quando il botanico Joseph Banks, a bordo dell'Endeavour del capitano James Cook, annotò nel proprio diario la pratica del surf lungo le coste tahitiane. Il nome stesso di Teahupo'o custodisce una doppia natura, tra sacralità e timore: secondo la tradizione orale tahitiana, deriva da un antico scontro tra clan e significa letteralmente "muro di teschi". Un'eredità antica che oggi convive con tutt'altro significato: la stessa onda un tempo temuta è diventata luogo di incontro, sfida sportiva e celebrazione condivisa in tutto il mondo. Per chi lo pratica sul posto, l'onda non è mai stata un trofeo da collezionare, ma un'espressione del Mana, l'energia vitale che i polinesiani riconoscono nella terra, nel mare e nelle persone, un principio di rispetto che regola ancora oggi l'accesso agli spot e il rapporto con chi, quell'onda, la conosce da generazioni.

Dall'8 al 18 agosto 2026 Teahupo'o ospita l'Outerknown Tahiti Pro, settima tappa del Championship Tour 2026 realizzata dalla World Surf League in collaborazione con la Fédération Tahitienne de Surf. L'appuntamento si tiene, come da tradizione più che ventennale, nel passaggio di Hava'e, davanti alla penisola di Tahiti Iti. Il tabellone maschile conta 36 atleti, quello femminile 24.Tra i nomi annunciati per l'edizione 2026 spicca quello di Kelly Slater, undici volte campione del mondo, che torna a Teahupo'o con una wildcard: l'onda polinesiana resta una delle tappe più identificative della sua carriera, con cinque vittorie ottenute proprio qui.

Campioni a parte, Tahiti, l'isola principale che accoglie i visitatori al loro arrivo in Polinesia francese, offre spot per tutti i livelli di surfisti, praticabili tutto l'anno o legati allo 'swell', la stagione delle onde lunghe e ordinate la cui cadenza varia in base alla situazione geografica. Sulla costa est, la più esposta al vento, si surfa a Point Venus (adatta anche ai principianti), Ahonu (livello base), Orofara e Papeno'o, conosciuta come "Chinese Bay". Sulla costa ovest si trovano Taapuna e, più a sud, Taharu'u, a Papara. La leggendaria onda di Teahupo'o si infrange invece sulla penisola di Tahiti Iti, "in fondo alla strada", come la definiscono gli stessi surfisti locali. Sull'isola gemella di Moorea, raggiungibile da Tahiti con circa mezzora di navigazione a bordo di un traghetto, gli spot più frequentati sono Pihaena, Papetoai e Haapiti. Anche le altre isole e arcipelaghi custodiscono numerosi break, sia nelle Isole Sottovento (Raiatea) sia nelle Tuamotu (Rangiroa, Tikehau e altre). Anche in questo caso le onde migliori si trovano al largo, in corrispondenza delle passe, le aperture della laguna che creano un accesso all'oceano aperto, e che sono generalmente raggiungibili in barca

