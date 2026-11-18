E' la storia straordinaria di una seconda vita quella di Isabella Ducrot, napoletana classe 1931 divenuta artista a quasi 50 anni e giunta alla acclamazione internazionale dopo i 90: la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee - museo Madre e l'Astrup Fearnley Museet di Oslo annunciano dal 3 dicembre 2026 al 22 febbraio 2027 la prima grande retrospettiva a lei dedicata, quattro decenni di attività di questa singolare sperimentatrice in più di 125 opere tra dipinti, lavori tessili, disegni e collage. Al centro i suoi tessuti storici, raccolti nel corso dei numerosi viaggi in India, Tibet, Cina e Afghanistan. Dopo Napoli, prossime tappe a Oslo e al MoMA PS1 di New York.

Quella di Ducrot, scrittrice, è una filosofia libera e fuori dalle accademie, alimentata da tradizioni artistiche e culturali differenti, dal mondo islamico alla pittura moderna fino recentemente all' alta moda. La mostra è curata da Adam D.

Weinberg, direttore emerito del Whitney Museum of American Art, con Eva Fabbris e l'assistenza curatoriale di Ginevra de Blasio.

Una sezione del progetto è ospitata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte. Per il direttore del Madre Eugenio Viola "nella città natale una mostra di questa ampiezza, attesa da tempo, significa rendere omaggio alla singolarità della sua ricerca ma anche riaffermarne la centralità nel panorama artistico contemporaneo". Per il Direttore del museo norvegese Solveig vsteb›, "un'occasione preziosa per mettere in relazione le opere della nostra collezione con l'intero percorso dell'artista". La presidente della Fondazione Angela Tecce sottolinea come il ritorno a Napoli dell'artista "con una retrospettiva contribuisce a riconoscerle il posto che merita tra le grandi figure dell'arte del nostro tempo».

Riunite oltre venti tra le serie più significative: dai paesaggi di Bella terra alle composizioni astratte di Ripetizioni, dalle nature morte di Fiori ai ritratti di Variazioni: Ritratti d'Autore, fino alle esplorazioni dell'erotismo in Erotici, ai simboli astratti di Cintamani, ai tessuti di Bende sacre, agli abiti intesi come forme di ritratto in Abiti e alle riflessioni sulla dimensione affettiva di Tenerezza. A Capodimonte saranno esposte tre opere su carta del 2021 per gli altari della chiesa di San Giuseppe delle Scalze, in dialogo con Luca Giordano, La Sacra Famiglia, dipinto per la stessa chiesa. "Siamo felici di contribuire all'originale progetto - dichiara Eike Schmidt, Direttore di Capodimonte - il nostro museo da sempre contemporaneo racconta la storia della città anche attraverso le sue chiese e l'idea del sacro".



