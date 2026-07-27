(ANSA) - TORTOLÌ, 27 LUG - La casa di Lola è la casa che l'artista Maria Lai (chiamata in famiglia Lola) ha frequentato fin dall'infanzia e dove ha vissuto, per oltre 20 anni, al rientro in Sardegna. In questa abitazione incantata ha lavorato alle tele cucite, ai libri scritti con ago e filo, alle ceramiche, ai telai policromi, qui ha inventato giochi e scritto filastrocche per i nipoti, in queste stanze ha incontrato e ospitato gli artisti suoi amici. Una mostra fotografica racconta la vita che pervade questa casa, nelle cui stanze è possibile sentire la presenza della persona che lì ha vissuto per tanti anni. L'esposizione "A casa di Lola, sulle tracce di Maria Lai" di Pietro Basoccu è ospitata all'Anfiteatro Caritas di Tortolì, sulla costa orientale della Sardegna, fino al 9 settembre nell'ambito della manifestazione della Pastorale del Turismo 2026 "Largo ai sognatori", organizzata della Diocesi di Nuoro e Lanusei.

La mostra è composta da 36 stampe in bianco e nero di grandi dimensioni ed è accompagnata da un catalogo edito dalla Soter, che riporta alcune filastrocche e poesie inedite dell'artista e i commenti alle foto della nipote Maria Sofia Pisu, presidente dell'archivio e della fondazione Maria Lai.

"Pietro Basoccu è il primo autore a cui viene concesso di realizzare un lavoro fotografico oltre i confini del personale, invitato oltre la soglia domestica indicando in questo un forte valore metaforico, ovviamente; consapevoli tutti, la famiglia, il fotografo e anche noi che guardiamo, di muoverci, sospesi equilibristi, su quella delicata linea che segna il confine tra immagine pubblica e realtà privata - scrive Sonia Borsato, curatrice e docente all'Accademia di Belle arti di Sassari -.

Casa Lai, così, pur nella sintesi fonetica che la fa sembrare quasi un gioco, uno sciogli-lingua, racchiude un universo intero. Perché Lai, in Sardegna, ha un rimando immediato, un salto aggraziato che conduce direttamente a lei, Maria".

Per Luigia Lonardelli, curatrice e storica dell'arte, "la casa si trova al limitare di un bosco che non è solo un brano intatto di paesaggio, ma anche il luogo delle fate, dove nascono i racconti e dove, forse, abitano, in un nuraghe dimenticato, gli spiritelli delle janas". (ANSA).

