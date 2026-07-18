(ANSA) - LIMA, 18 LUG - Il nuovo aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima è risultato il più puntuale al mondo nella categoria dei grandi scali, con il 92,67% dei voli partiti in orario nel giugno 2026. Lo rileva il rapporto mensile della società specializzata Cirium, che colloca lo scalo peruviano al primo posto della classifica globale a un anno dall'entrata in funzione del nuovo terminal. Il risultato rappresenta un miglioramento di oltre sette punti percentuali rispetto all'85,5% registrato nel 2025. Da marzo l'aeroporto mantiene un indice di puntualità superiore al 90% ed è entrato nella top five mondiale in quattro degli ultimi cinque rapporti. Ogni mese il Jorge Chávez gestisce circa due milioni di passeggeri e 16.000 voli. Secondo Lima Airport Partners, concessionaria dello scalo, il risultato conferma l'efficienza della nuova infrastruttura e rafforza il ruolo di Lima come hub regionale per il traffico aereo in America Latina. (ANSA).

