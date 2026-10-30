A 60 anni dall'alluvione che il 4 novembre 1966 colpì Firenze, la Fondazione Franco Zeffirelli propone una mostra documentaria che attraverso fotografie, lettere, documenti e rassegne stampa conservati nell'archivio Zeffirelli, restituisce la memoria dell'azione intrapresa dal regista nelle ore e nei giorni successivi alla catastrofe, fino alla realizzazione del documentario 'Per Firenze'. Dal 4 al 29 novembre, il Museo Zeffirelli ospita 'Per Firenze. Omaggio di Zeffirelli alla sua città'.

L'esposizione racconta come, di fronte alla devastazione provocata dall'Arno, Zeffirelli comprese l'importanza di portare le immagini dell'alluvione all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, affinché alla tragedia seguisse una mobilitazione concreta di solidarietà.

Il documentario 'Per Firenze', concepito per testimoniare la gravità della situazione e sollecitare l'intervento della comunità internazionale, sarà proiettato nella sala della Musica della Fondazione Zeffirelli. Il percorso espositivo riunisce anche una selezione di materiali originali conservati nell'archivio della Fondazione, offrendo al pubblico l'opportunità di seguire le diverse fasi di questa vicenda attraverso le testimonianze documentarie dell'epoca.

Le immagini realizzate dal regista nelle ore successive all'alluvione restituiscono la drammaticità di una città ferita; lettere e corrispondenze documentano le relazioni attivate nei giorni del disastro; le rassegne stampa italiane e internazionali permettono di ricostruire la diffusione della notizia e la risposta suscitata oltre i confini nazionali.

L'esposizione offre anche l'occasione di approfondire il rapporto profondo di Franco Zeffirelli con Firenze e la responsabilità avvertita nei confronti della propria comunità.

Un impegno che, in un momento di eccezionale difficoltà, trovò espressione nell'utilizzo del linguaggio cinematografico come mezzo di testimonianza, sensibilizzazione e solidarietà.

