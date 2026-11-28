(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - Ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto, trasformandolo in uno strumento di narrazione capace di confrontarsi con la letteratura e di indagare la complessità della condizione umana. A Will Eisner (1917-2005), considerato uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi e il padre della moderna graphic novel, è dedicata la mostra "Will Eisner - The Art of Life, The Life of Comics", che apre il 28 novembre al pubblico al Clap Museum di Pescara, dove resterà fino al 28 febbraio 2027.

Realizzata in accordo con la famiglia dell'artista statunitense, la retrospettiva riunisce cento opere originali che attraversano oltre sessant'anni di attività, dal 1942 al 2004. A curarla sono Dario Gulli, direttore editoriale di Sae Comics, e Denis Kitchen, fondatore della Kitchen Sink Press, editore, agente e amico di Eisner. Alla presentazione e al taglio del nastro hanno partecipato anche il presidente della Fondazione Pescarabruzzo e di Sae Comics, Nicola Mattoscio, e il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Il percorso espositivo si apre con i rarissimi originali di "Joe Dope", realizzati per l'esercito americano durante la Seconda guerra mondiale, per poi entrare nell'universo di "The Spirit", il personaggio con cui Eisner, a partire dal 1940, ha innovato la composizione della pagina e il linguaggio narrativo della nona arte. Centrale nel percorso è "A Contract with God", l'opera del 1978 che ha segnato l'affermazione del moderno romanzo grafico. Seguono i lavori dedicati alla città, alla memoria, all'immigrazione e alle disuguaglianze sociali, fino alle dieci tavole consecutive di "The Plot", la sua ultima graphic novel.

"Si racconta non solo la storia di un artista, ma anche la storia dell'America", spiega Gulli, individuando nella metropoli il filo conduttore dell'esposizione, attraverso il racconto del disagio di quelle persone che Eisner definiva invisibili. "Se il cinema non può prescindere da Orson Welles, il fumetto non può prescindere da Will Eisner", aggiunge.

Kitchen, entrato nel 2015 nella Will Eisner Hall of Fame, ha ricordato il lungo sodalizio umano e professionale con il maestro americano. "Ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Will, prima come suo editore, poi come amico e agente.

È stata un'avventura meravigliosa", afferma. (ANSA).

