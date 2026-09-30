(ANSA) - MILANO, 30 SET - Si è chiusa con oltre 150mila visitatori la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer ospitata nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano.

L'esposizione, che era stata inaugurata il 7 febbraio ed è terminata il 27 settembre, si è confermata quindi secondo gli organizzatori come uno dei progetti d'arte contemporanea di maggiore richiamo e impatto dell'anno.

Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte, la rassegna, curata da Gabriella Belli, ha fatto parte del palinsesto dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Il percorso espositivo ha visto protagonista un imponente ciclo pittorico composto da 42 teleri concepiti appositamente da Anselm Kiefer per dialogare con l'architettura e la memoria drammatica della Sala delle Cariatidi e della vicina Sala del Piccolo Lucernario.

Un'opera profondamente simbolica che ha reso omaggio alle alchimiste, donne sapienti e proto-scienziate che con il loro rigore e la loro intuizione hanno dato un contributo fondamentale alla nascita della scienza moderna, affrontando temi cruciali quali il riscatto storico, la memoria, la materia e la rigenerazione.

"Oltre 150 mila visitatori confermano la forza di Kiefer - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi -. Un progetto che ha saputo intrecciare arte, storia e memoria, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale. Un successo che conferma Palazzo Reale come uno dei principali luoghi della cultura contemporanea in Italia e rafforza il ruolo di Milano nel panorama artistico internazionale". (ANSA).

