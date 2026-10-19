(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Prima di diventare parte della quotidianità delle persone le nuove tecnologie, dalle macchine industriali agli elettrodomestici, dalle telecomunicazioni all'automazione, sono state immaginate, rappresentate e presentate al pubblico nella vetrina della Fiera di Milano.

Invenzioni allora innovative ora oggetto della mostra 'Prototipi di Futuro. Macchine, brevetti, invenzioni, tecnologia e desideri alla Fiera di Milano' realizzata e curata da Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con Assolombarda. Un percorso che si snoda tra fotografie d'archivio, manifesti, pubblicità e immagini di macchinari, provenienti dall'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, aperto da oggi al 29 gennaio 2027.

"Presentare questa mostra in Assolombarda, in occasione di Ces Unveiled Milan, significa riconoscere il contributo delle imprese alla crescita del territorio e portare anche fuori dagli spazi della manifestazione il confronto sul cambiamento tecnologico - ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Il nostro archivio diventa così uno strumento per interrogare il passato e avvicinare i cittadini ai temi dell'innovazione".

"La mostra 'Prototipi di Futuro' racconta come l'innovazione abbia trasformato, nel tempo, il lavoro e la vita quotidiana, ricordandoci che ogni progresso nasce da un'intuizione, ma diventa realtà quando incontra le imprese e si traduce in applicazioni concrete", ha aggiunto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda.

La mostra si inserisce tra le iniziative lanciate in occasione di Ces Unveiled Milan, tappa ufficiale europea, per la prima volta in Italia, di 'Road to Ces' in promozione del Ces (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l'innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association (Cta), che si svolge ogni anno a Las Vegas. (ANSA).

