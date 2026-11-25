(di Marzia Apice) (ANSA) - ROVERETO, 25 NOV - L'arte italiana tra Guttuso e Vedova, il confronto tra Frida Kahlo e Marilyn Monroe, e poi ancora gli Impressionisti in Normandia: sono alcune delle mostre di questo ultimo weekend di novembre.

ROVERETO - Arriva al Mart dal 28 novembre al 4 aprile la mostra "Fronti opposti. Arte italiana tra Guttuso e Vedova", a cura di Daniela Ferrari, dedicata al dibattito nel secondo dopoguerra tra arte figurativa e arte astratta. Dal confronto tra Guttuso e Vedova, protagonisti di quegli anni, si aprì la strada a sperimentazioni intense che culminarono poi nell'opera radicale di tre grandi artisti, Lucio Fontana, Alberto Burri e Piero Manzoni.

NUORO - Al Museo Man di Nuoro dal 27 novembre al 7 marzo è visitabile la personale di Ugo La Pietra (1938) dal titolo "Domus, Domo", curata da Gabi Scardi. Nel percorso, pensato per raccontare tutta la ricerca dell'artista a partire dagli anni '60, in cui centrale è il tema dell'abitare, vengono presentate circa 80 opere (fra acrilici, oggetti, ceramiche, arazzi, installazioni, disegni e fotomontaggi, film d'artista).

JESOLO - Le affinità tra Frida Kahlo e Marilyn Monroe sono al centro della mostra "Frida e Marilyn. Destini incrociati. Amori, Passioni e Tormenti tra fotografia e arte", dal 28 novembre al 2 maggio al Jmuseo di Jesolo. Il progetto racconta vicende private e professionali attraverso oltre 150 fotografie d'epoca scattate da 16 grandi maestri della fotografia mondiale come: Imogen Cunningham, Edward Weston, Milton Greene, Richard Avedon, Guillermo Kahlo, Lucienne Bloch, Leo Matiz, Lola e Manuel Alvarez Bravo, Sam Shaw, Ed Feingersh, Cecil Beaton e anche Nickolas Muray, amante e confidente di Frida in Messico, e grande amico di Marilyn. Ideata e organizzata dal Comune di Jesolo, l'esposizione è curata da Vincenzo Sanfo, Roberto Bernè, Tanino Bonifacio e Gabriele Accornero.

BARD - Dal 28 novembre al 7 marzo il Forte di Bard ospita "The Comedy Wildlife. Quando la natura fa sorridere", mostra dell'undicesima edizione del concorso internazionale The Comedy Wildlife Photography Awards. Suddivisa in 10 sezioni, la mostra presenta 79 fotografie, tra cui lo scatto vincitore del concorso, High Five del britannico Mark Meth Cohn, che immortala un giovane esemplare di gorilla intento a esibirsi in una danza acrobatica.

CONVERSANO - Al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva d'Aragona di Conversano dal 28 novembre al 29 marzo la mostra "Impressionisti in Normandia". Incentrata soprattutto sul patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, l'esposizione presenta 90 capolavori firmati da autori celeberrimi, da Monet a Renoir, da Degas a Pissarro e Cézanne: opere che raccontano la nascita e l'evoluzione di questa corrente artistica a partire dal suo luogo del cuore, la Normandia, terra che divenne un punto di riferimento e vero laboratorio in cui sperimentare le suggestioni e le forme di una nuova pittura.

VERONA - Si intitola "Photography changes everything" la mostra in programma dal 21 novembre al 10 gennaio al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri che racconta la carriera dei fotografi Mauro Fiorese (1970-2016) e Sergio Maria Visciano (1969-2024). Il percorso, allestito nel cuore di Verona, tra Piazza Erbe e Piazza dei Signori, a pochi passi dalle Arche scaligere, luogo in cui i due hanno mosso i primi passi nel mondo della fotografia, presenta una nutrita selezione di opere, 100 di Fiorese e 80 di Visciano. (ANSA).

