(di Marzia Apice) (ANSA) - PISA, 14 OTT - L'immaginario di Edward Hopper accanto agli artisti della Collezione Scharf, come Renoir, Monet e Toulouse-Lautrec, la scoperta delle xilografe tra '800 e '900 fino al futurista Russolo: sono alcune delle mostre della settimana.

PISA - Oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acqueforti, acquerelli e altri lavori raccontano l'intera carriera di uno dei protagonisti dell'arte del XX secolo: a Palazzo Blu arriva dal 14 ottobre al 7 marzo Edward Hopper, con opere provenienti dalle collezioni del Whitney Museum of American Art e molti materiali tra cui documenti, corrispondenze, fotografie, diari ed ephemera stampati. Il grande progetto espositivo svela il pittore attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi, il New England.

GENOVA - Si intitola "Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne - 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf" la grande mostra che dal 15 ottobre al 2 maggio sarà visibile presso Palazzo Ducale. Per la prima volta arriveranno in Italia oltre 140 capolavori di una collezione, tra le più rilevanti raccolte private tedesche, per molto tempo rimasta riservata: opere che due secoli di storia dell'arte, da Goya al Realismo, fino all'Impressionismo, al Cubismo e all'arte contemporanea.

CREMA - Dal 17 ottobre al 10 gennaio al Museo Civico di Crema e del Cremasco la mostra Xilografe, a cura di Edoardo Fontana, con la collaborazione di Chiara Degetto, Livia Fasolo, Silvia Scaravaggi. Il progetto accende i riflettori su quelle eccellenze artistiche femminili, tuttora poco conosciute (solo considerando l'Italia, Elisabetta Catanea e Girolama Cagnucci, Veronica Fontana, Elisabetta Sirani), che dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento scelsero di esprimersi con il linguaggio della xilografia, arte considerata per lo più di appannaggio maschile.

MILANO - A Palazzo Reale dal 17 ottobre al 1 novembre la mostra Youth and Future, che ripercorre l'omonimo progetto ideato da Giovanni Caccamo. Da Cattelan a Jodice, da Ceroli a Paladino e Scianna, alcuni grandi protagonisti dell'arte contemporanea si sono ispirati alle parole delle giovani generazioni, chiamate a rispondere alle domande: "Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?" e "Qual è la tua parola di cambiamento?".

ROMA - Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea dal 13 ottobre al 29 novembre spazio a Luigi & Iango, duo fotografico tra i più autorevoli della scena internazionale contemporanea, nella mostra "Corpi speciali", a cura di Francesca Alfano Miglietti, prodotta e organizzata da Tenderstories. L'esposizione presenta oltre 200 fotografie — tra opere inedite e immagini iconiche - che svelano la riflessione dei due artisti sul corpo come luogo di identità, trasformazione e costruzione simbolica del presente.

PORTOGRUARO (Ve) - Palazzo Vescovile ospita dal 18 ottobre al 28 febbraio la mostra "Luigi Russolo. Rumorcolori", a cura di Gabriele Simongini in collaborazione con Guido Andrea Pautasso.

Compongono il percorso circa 80 opere tra oli, disegni, incisioni, mobili e Intonarumori, oltre ad una fondamentale serie di documenti, l'intero cammino artistico del grande futurista nato proprio a Portogruaro.

ABANO TERME - Il Museo Villa Bassi Rathgeb ospita la mostra "Andrea Previtali discepolo di Giovanni Bellini", a cura di Raffaele Campion e Barbara Maria Savy. In programma dal 17 ottobre al 7 febbraio, l'esposizione si focalizza sul rapporto tra l'artista e la pratica della bottega rinascimentale, approfondito attraverso un percorso che mette in dialogo opere di Previtali con quelle di altri pittori attivi tra Venezia, Bergamo e Brescia, tra cui Francesco Bissolo, Girolamo da Santacroce, Palma il Vecchio e Giovanni Busi detto Cariani.

(ANSA).

