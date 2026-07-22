(di Marzia Apice) (ANSA) - COURMAYEUR, 22 LUG - Dai grandi artisti contemporanei come Pistoletto e Paladino fino alla sublime arte italiana di Rinascimento e Barocco con Tiziano a Bernini: sarà un viaggio lungo epoche e stili quello proposto dalle mostre di questa settimana.

COURMAYEUR - Il Museo Gamba a Châtillon, il MegaMuseo ad Aosta, Les Maisons de Judith in Val Ferret a Courmayeur e la Chiesa Valdese a Courmayeur ospitano la mostra diffusa "Sotto il cielo di stelle. Costellazioni di arte, scienze e culture", curata da Fortunato D'Amico. Il progetto, in programma dal 23 luglio al 18 ottobre, riunisce le opere di alcuni importanti artisti contemporanei - da Michelangelo Pistoletto a Mimmo Paladino, da Grazia Toderi a Gilberto Zorio, da Daniela Pellegrini a Franco Perrotti - per indagare le relazioni tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro.

LECCE - È il Museo Must la prima tappa, dal 24 luglio al 18 ottobre, del progetto itinerante "Tesori nascosti della Galleria Borghese", che porta fuori dalle sale del museo capitolino una preziosa selezione di opere, molte delle quali raramente esposte al pubblico. Curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi della Galleria Borghese, la mostra propone un itinerario dedicato all'arte italiana tra Rinascimento e Barocco attraverso oltre trenta opere (tra gli artisti anche Tiziano e Bernini) provenienti in gran parte dai depositi del museo. Il progetto poi proseguirà dal 7 novembre alla Galleria Nazionale di Cosenza.

LERICI (SP) - In occasione del Lerici Music Festival, a Villa Marigola è allestita dal 22 luglio al 2 agosto la personale di Giovanni Ozzola "I miei orizzonti e Tu", a cura di Carlo Orsini e realizzata in collaborazione con Galleria Continua. La mostra riunisce fotografia, scultura, installazione e video in un percorso concepito appositamente per il contesto del Golfo dei Poeti, con il mare che diventa metafora dell'esistenza e dell'incontro con l'altro.

ROMA - Fino al 23 agosto a Palazzo Bonaparte si potranno ammirare circa 40 opere inedite di Marco Tamburro dedicate a uno dei pittori italiani più amati, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: è la mostra Caravaggio Forever, a cura di Giulia Silvia Ghia, nella quale l'artista interpreta in chiave contemporanea alcuni lavori del maestro lombardo. Come fece Caravaggio a suo tempo, obiettivo di Tamburro è raccontare l'uomo contemporaneo, tra città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze.

SAN QUIRICO D'ORCIA (SI) - Nell'ambito della 55esima edizione di Forme nel Verde, il 25 luglio si apre la mostra di di Gianfranco Meggiato "In itinere. L'Uomo Quantico in cammino. Un viaggio interiore lungo la via Francigena". La rassegna si apre negli Horti Leonini per proseguire nel centro storico, nel Palazzo Chigi Zondadari, dove è esposto in anteprima internazionale un corpus di trenta disegni inediti, e prosegue in uno dei luoghi più belli di tutta la Val d'Orcia: i famosi "cipressini" in cerchio immersi nel paesaggio che è Patrimonio Unesco, meta di turisti di tutto il mondo, e dove sarà installata al centro l'opera Germinazione, una scultura monumentale di sei metri d'altezza.

VERONA - A Palazzo Forti, fino al 20 settembre, è allestita "Chimera. Novello Finotti", primo appuntamento del nuovo format espositivo Materia | Volumi in dialogo. Offrendo un'ampia panoramica della sua produzione, dagli anni Sessanta alle realizzazioni più recenti, il percorso parte dalla figura della chimera, la creatura della mitologia antica nata dall'unione di esseri differenti, come chiave di lettura privilegiata dell'opera di Finotti, nella quale elementi apparentemente inconciliabili si fondono in una sintesi poetica e la perizia tecnica si coniuga con la capacità inventiva. (ANSA).

