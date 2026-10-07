(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 07 OTT - Gli omaggi dedicati a Pontormo a Roma e a Picabia a Milano, e poi i grandi autori presenti nella segretissima collezione Carmen Thyssen da Gaudì a Picasso: sono alcuni degli appuntamenti espositivi di questa settimana.

ROMA - La prima grande mostra dedicata a Pontormo si apre alle Scuderie del Quirinale il 9 ottobre, con la curatela di Cristina Acidini. Allestita fino al 7 febbraio, promossa da Ales - Scuderie del Quirinale in partnership con le Gallerie degli Uffizi, prodotta insieme alla casa editrice Electa, la monografica riunisce tutti i principali capolavori dell'artista, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino e innovatore dei modelli classici, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Dai primi lavori a New York e dagli iconici Subway Drawings ai poster politici, alle sculture, ai dipinti e alle opere finali: c'è l'intero percorso artistico di una delle figure più riconoscibili del secondo '900 nella mostra "Keith Haring", curata da Kaoru Yanase, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi e allestita a Palazzo Braschi dal 6 ottobre all'11 aprile. Compongono il percorso oltre 140 opere e materiali prestati dalla Nakamura Keith Haring Collection, la maggiore raccolta al mondo dedicata all'artista, insieme a importanti prestiti pubblici e privati.

Dal 9 ottobre al 31 gennaio Palazzo Esposizioni Roma ospita "Richard Avedon. In the American West 1979-1984", a cura di Clément Chéroux. La mostra presenta la celebre serie (110 scatti, poi confluiti in un libro) che il fotografo realizzò tra il 1979 e il 1984, su commissione dell'Amon Carter Museum of American Art di Fort Worth (Texas), in tutto l'Ovest americano.

MILANO - "Picabia. Aprire Le Porte Della Notte" è il titolo della più ampia mostra mai realizzata in Italia dedicata a Francis Picabia, una delle figure più originali, sfuggenti e influenti dell'arte del XX secolo. Attraverso oltre 170 opere tra dipinti, disegni, fotografie, documenti e materiali d'archivio provenienti da collezioni internazionali, la mostra restituisce al pubblico l'universo creativo di un artista che attraversò i principali movimenti artistici - da Fauvismo a Cubismo e Dadaismo - del secolo scorso senza mai identificarsi in nessuno di essi, affermandosi come uno dei pionieri dell'astrazione.

TORINO - Oltre 200 scatti ripercorrono 30 anni di ricerca fotografica dell'attrice Jessica Lange, protagonista ai Musei Reali di Torino dal 7 ottobre al 7 febbraio. Dal titolo "Still image. Fotografie di Jessica Lange", a cura di Anne Morin, la mostra si sviluppa attraverso otto sezioni tematiche, in gran parte inedite, concentrandosi sugli scatti realizzati dalla fine degli anni Novanta. Fulcro del percorso il ciclo in bianco e nero dedicato alla Highway 61, la celebre strada che attraversa gli Stati Uniti da nord a sud, dal Minnesota, terra natale dell'artista, fino a New Orleans.

BOLOGNA - Arriva a Palazzo Albergati, esposta per la prima volta al mondo, la segretissima Collezione Carmen Thyssen. Allestita dal 9 ottobre al 29 marzo la mostra "Da Gaudì a Picasso.

Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen", con la curatela di Jordi Falgàs, presenta oltre 100 capolavori firmati da grandi maestri del Novecento - da Gaudí fino a Dalí, passando per Picasso, Miró, Rusiñol, Togores, Torres-García e molti altri artisti, alcuni dei quali mai visti prima in Italia -per raccontare l'atmosfera di inizio '900 a Barcellona, dove nacque l'arte moderna. "Giuseppe Spagnulo. Oltre la materia, verso il pensiero formante" è la grande monografica che Cubo, Museo e Archivio d'impresa del Gruppo Unipol, dedica a uno dei protagonisti della scultura italiana del secondo Novecento. A cura di Ilaria Bignotti e Roberto Borghi, la mostra mette in dialogo Turris e Paesaggio orizzontale (1981 e 1982), opere monumentali appartenenti al patrimonio artistico del Gruppo Unipol, e una selezione di lavori - grandi sculture, opere su carta, maquette e materiali d'archivio - che ripercorre il meglio della sua ricerca e produzione.

LA SPEZIA - Il CAMeC, Centro d'Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, presenta "Francesco Clemente. Opere 1975-1980".

Attraverso oltre 30 opere tra disegni, fotografie e dipinti, il percorso si concentra sugli anni compresi tra il 1975 e il 1980 in cui l'artista, prendendo le distanze dall'arte povera e dall'arte concettuale, sperimenta e afferma il valore della soggettività, della memoria, dell'immaginazione e del nomadismo come valori fondamentali della sua ricerca.

SASSUOLO - Al museo d'impresa Galleria Marca Corona, dal 9 ottobre al 4 dicembre, Marinella Senatore è protagonista con la mostra "Materia Comune", a cura di Mariacristina Ferraioli.

Concepita nell'ambito della V edizione di Marca Corona per l'Arte, progetto promosso dall'azienda Ceramiche Marca Corona, la mostra presenta un'opera inedita di Senatore (un imponente pannello ceramico nato da un percorso di workshop di lettura, scrittura collettiva e movimento somatico che ha coinvolto i dipendenti dell'azienda) in dialogo con le collezioni storiche custodite nel museo e con altri progetti rappresentativi dell'artista. (ANSA).

