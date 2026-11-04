(di Marzia Apice) (ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Dal dialogo fecondo tra le pittrici Angelica Kauffmann ed Élisabeth Louise Vigée Le Brun a Luigi Conconi e agli artisti della Scapigliatura fino al focus sui volti dipinti dell'Egitto romano e sul potere del ritratto nella Roma antica: sono alcune delle mostre del weekend.

NAPOLI - La mostra "Angelica e Élisabeth. L'età delle donne pittrici" curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca e Elisabetta Rasy, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di San Luca e il patrocinio del Comune di Napoli, è in programma alle Gallerie d'Italia dal 6 novembre al 7 marzo. La vita, le opere e le straordinarie carriere - tra Illuminismo, Neoclassicismo e Rivoluzione - di Angelica Kauffmann (1741-1807) ed Élisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-1842) vengono messe per la prima volta in dialogo attraverso dipinti e autoritratti.

MONZA - Oltre 80 opere, tra dipinti, disegni e incisioni raccontano la parabola artistica di Luigi Conconi, uno dei protagonisti della scena artistica milanese tra Otto e Novecento: è la mostra "Luigi Conconi e la Scapigliatura", allestita all'Orangerie della Reggia di Monza dal 6 novembre al 14 marzo, a cura di Simona Bartolena. Nel percorso esposti anche i lavori dei tre fondatori della Scapigliatura - Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni, Giuseppe Grandi - e di altri autori legati agli ambienti scapigliati, da Vespasiano Bignami a Paolo Troubetzkoy, fino a Gaetano Previati, con cui Conconi condivise lo studio.

ROMA - "Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum" è allestita all'Ara Pacis dal 5 novembre al 2 maggio: nel percorso, curato da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, figurano oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche. La mostra si focalizza sui ritratti del Fayum, tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei Musei italiani: se ne conservano poco meno di mille in tutto il mondo, tavole di legno spesse pochi millimetri, dipinte a tempera o con la tecnica dell'encausto su una preparazione di cera calda, e collocate sul viso del defunto tra le bende della mummia.

All'Accademia di Belle Arti di Roma si apre il 7 novembre "Ho Fiutato il Mondo: Lamberto Pignotti & Co - Per i 100 anni di Lamberto Pignotti", a cura di Massimo Arduini, in collaborazione con Dario Evola e Enrico Bisenzi, con la partecipazione di Lucia Sapienza. Nella Sala Colleoni saranno esposti materiali inerenti all'attività letteraria, editoriale, documentativa di Pignotti, nonché libri d'artista e lavori visivi, mentre la Galleria del Contemporaneo ospiterà materiali audio-visivi e video-interviste di repertorio.

BOLOGNA - Dal 7 novembre a Palazzo Fava arriva la mostra "Magnus. Eroi e no", voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, prodotta da Opera Laboratori e curata da Luca Baldazzi, Michele Masini e Giovanni Nahmias. Dedicata a Roberto Raviola, in arte Magnus, nel trentennale della morte, l'esposizione presenta quasi 500 tavole originali legate agli eroi e agli antieroi che hanno reso celebre, in Italia e all'estero, uno dei più grandi fumettisti bolognesi.

FIRENZE - All'Accademia delle Arti del Disegno dal 7 al 28 novembre è allestita "Rosso Cina", la mostra curata da Carlo Pizzichini e Li Qiuchen che vede protagonista Cui Jingzhe, maestro della tradizione millenaria cinese del gongbi.

L'artista, elaborando un linguaggio personale all'interno della tradizione, pone il rosso al centro della rappresentazione della figura femminile, dei costumi e dell'identità culturale del proprio Paese.

SAN DONATO MILANESE - Le sale di Cascina Roma ospitano dal 7 novembre al 31 gennaio "Muti canti", mostra personale di Paolo Pessarelli curata da Angela Madesani. Memoria, identità e il valore di ogni singola vita sono al centro della ricerca condotta dall'artista che, in diversi anni, ha creato un evocativo archivio di volti e immagini di persone sconosciute, attraverso l'intervento su fotografie del passato (il lavoro è realizzato con la matita oro sulle immagini, stampate su carta da disegno). (ANSA).

