Alle Gallerie d'Italia di Intesa SanPaolo a Vicenza aprirà al pubblico, dal 9 ottobre al 17 gennaio 2027, la mostra "Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo" a cura di Carolina Brook, Valter Curzi e Fabrizio Magani.

Organizzata in occasione del terzo centenario della nascita dell'artista, l'esposizione rende omaggio a una delle personalità più originali del Settecento veneziano, offrendo una rilettura complessiva della sua produzione e restituendo piena autonomia a un maestro troppo a lungo considerato principalmente all'ombra del padre, Giambattista Tiepolo.

In mostra, 68 opere provenienti, tra gli altri, dal Museo Nacional del Prado di Madrid, dal Musée du Louvre di Parigi, dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, dalla Morgan Library & Museum di New York, dal Martin von Wagner Museum dell'Università di Würzburg, dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dall'Istituto Centrale per la Grafica di Roma e da importanti musei, istituzioni ecclesiastiche e collezioni italiane. Tra le opere esposte anche un pantoscopio proveniente da Museo del Precinema di Padova.

