(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Il Nord Ovest ha chiuso il 2025 con 13,6 milioni di arrivi e quasi 39 milioni di presenze tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Da questi numeri nasce il progetto delle tre associazioni regionali di Confindustria, che puntano a trasformare le tre regioni in una macroarea turistica integrata, con un unico destination management capace di coordinare risorse, servizi e operatori pubblici e privati.

L'iniziativa, presentata a Noli in collaborazione con la Regione Liguria, prevede un'offerta comune senza rinunciare alle identità territoriali.

Secondo l'analisi di Filippo Monge dell'Università di Torino, l'integrazione potrebbe portare in dieci anni a un +41% di turisti, con una crescita del 24% delle imprese turistiche e del 30% dell'occupazione legata al settore. Tra gli obiettivi ci sono un brand unitario, una piattaforma digitale integrata, itinerari interregionali, la destagionalizzazione e una mobilità più efficace tra costa e montagna. Un modello operativo basato su un accordo di programma e una struttura tecnica potrebbe essere attivo entro 24 mesi.

"L'esigenza di fare fronte comune con Piemonte e Valle d'Aosta è sempre più stringente. Il Nord Ovest può rispondere già in tempi brevi a ogni esigenza, grazie a una forte storia turistica che oggi si rinnova e si rafforza", sottolinea il presidente di Confindustria Liguria Mario Gerini. Per Laura Gazzolo, coordinatrice Turismo di Confindustria Liguria, "il turista internazionale non sceglie la destinazione in base ai confini regionali, ma cerca esperienze autentiche". L'obiettivo è quindi arrivare a un prodotto comune valorizzando proposte e competenze differenti.

Dalla parte piemontese, Laura Zegna, presidente della Commissione Industria del Turismo di Confindustria Piemonte, parla di un'integrazione costruita su tre proposte di prodotto unitario, che potrebbe rappresentare "un unicum a livello nazionale". La prospettiva è quella di un'offerta "dalle Alpi al mare", attiva in tutte le stagioni. Giovanni Pellizzeri, presidente della Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta, sottolinea l'importanza di collegare meglio gli operatori e le infrastrutture, dall'aeroporto di Aosta alla Torino-Lione, dal Terzo Valico al sistema portuale ligure.

Nel corso dell'incontro sono stati presentati diversi progetti dedicati a cammini, ciclovie, itinerari culturali e piattaforme digitali. (ANSA).

