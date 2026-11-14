(ANSA) - MONFALCONE, 14 NOV - Un viaggio attraverso gli anni, dagli esordi figurativi alle sperimentazioni successive, per raccontare in 143 opere l'arte di Emilio Vedova. E' l'informale Turbolenze pittoriche, inaugurata oggi alla Galleria comunale d'arte contemporanea di Monfalcone (Gorizia) e che sarà visitabile fino al 2 maggio.

La mostra, ha spiegato il curatore, Cesare Orler, riunisce "quadri di collezionisti privati dal 1935 al 2006, dai sedici anni dell'artista all'anno della sua scomparsa, allestiti attraverso un percorso non soltanto cronologico, ma che viaggia all'interno degli anni sfruttando la luce, illustrando l'evoluzione del suo percorso creativo".

"Ognuna delle stanze ha un colore a tema - ha proseguito Orler - l'idea è di far attraversare al pubblico un percorso in mezzo alla luce". A cominciare da "un verde profondissimo" con il Trittico dell'angelo, l'opera soprannominata la Guernica di Vedova, per proseguire con la sala rossa, "il periodo figurativo con gli interni delle chiese e Venezia", la stanza "giallo fulminante" con tre opere scelte da Vedova per la Quadriennale di Roma del 1948 e da allora mai più esposte insieme, per arrivare a un "labirinto di pannelli bianchi e grigi, che vanno a spegnere quella luce trovata all'inizio". A chiudere l'esposizione, i mosaici dell'artista e settantotto opere su carta.

"Una mostra - ha detto il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan - che punta alla valorizzazione dei grandi artisti e delle correnti pittoriche del Novecento. Con un unicum: Emilio Vedova era un potere forte che ambiva e contrastava i poteri forti".

"L'obiettivo è porre Monfalcone al centro internazionale di scelte culturali molto importanti - ha specificato l'europarlamentare Anna Maria Cisint - una città molto complessa e difficile che vuole dire a tutti che le radici, la cultura e l'eccellenza sono un valore". (ANSA).

