(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 05 NOV - Fu nella casa di via Eufrate all'Eur che, nel pomeriggio del 1 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini concesse la sua celebre ultima intervista "Siamo tutti in pericolo" a Furio Colombo. E lì, dove abitava l'amata madre Susanna Colussi, doveva tornare la sera in cui fu massacrato a Ostia. Ma tra le vie larghe e alberate del quartiere più moderno e futuristico di Roma sono passati anche i destini di Giuseppe Ungaretti ed Ennio Morricone, il cinema immortale di Federico Fellini, Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni e Luciano Emmer e venendo ai giorni nostri "l'arte" del pallone di Francesco Totti che qui è di casa. Queste e molte altre sono le storie raccontate nella grande mostra 'Eur - Una storia lunga 90 anni' fino al 7 febbraio al Palazzo Uffici dell'Eur, capolavoro dell'architettura razionalista e prima opera permanente ad essere completata nel vasto progetto dell'Esposizione Universale di Roma.

"Non abitava qui, ma era assolutamente adorante nei confronti di questo compendio Federico Fellini - racconta Francesco Rutelli che all'Eur abita dal 1959 - e ha fatto dell'Eur e dei suoi spazi e dei suoi monumenti all'epoca in faticosa ristrutturazione, o abbandono, o reinvenzione, l'epoca di Virgilio Testa, l'oggetto di tante sue realizzazioni. Forse la più singolare, che pochi ricordano, è l'episodio 'Le tentazioni del dottor Antonio' nel film Boccaccio 70. Peppino De Filippo era un moralista che mentre sta all'hotel dei Congressi rimane sconvolto dalla visione di Anita Ekberg su un cartellone pubblicitario". Quel cartellone, ricorda l'ex sindaco di Roma, sta nel nel piazzale "dove ho deciso di realizzare lì la Nuvola di Massimiliano Fuksas. Era l'unica area inedificata e dentro quello spazio verde tra l'hotel dei Congressi e la Cristoforo Colombo c'erano mercatini abusivi e altre attività piuttosto disordinate". Una decisione "diventata realtà dopo tante fatiche, è un elemento cruciale per le prospettive economiche, per la vocazione congressuale oltre che direzionale dell'Eur.

Nessun quartiere della città deve rimanere cartolina di se stesso, tanto meno l'Eur". "Oggi - spiegano i curatori Alessandro Nicosia e Marco Pizzo - è possibile raccontare l'Eur in modo diverso, con i documenti che questi 90 anni di vita ci hanno lasciato: documenti d'archivio, fotografie, oggetti, libri, filmati, opere d'arte, scritti e testimonianze letterarie, tracce di un percorso verso l'archeologia del contemporaneo. E siamo orgogliosi di poter presentare un percorso ricco anche grazie ai contributi di oltre 20 prestatori dal Mic dall'Eni all'Inail, dall'Istituto Luce al Coni con molti reperti sullo sport, dalla Rai alla Vatican Media Photo".

Guarda già al futuro il presidente di Eur Spa, Enrico Gasbarra: "Mi auguro che questa mostra che finisce a febbraio, possa invece rimanere un punto di riferimento permanente per i romani, gli italiani e per i tanti studenti di architettura di tutto il mondo, non solo per ricordare gli anni, per ricordare il divenire dell'Eur, diventare un museo permanente, con il quale continuiamo a dialogare con il mondo, attraverso scambi culturali, internazionali, di quello che è stato il razionalismo in giro per l'Europa e nel mondo". Non casuale la scelta del luogo: "È un luogo molto significativo, particolarmente caro all'amministratore delegato Claudio Carserà. Già tre anni fa appena ci siamo insediati mi diceva: qui c'è il salone dei disegnatori! Ed è vero qui fu pensato tutta l'idea dell'Eur, di quello che si doveva sviluppare". "L'Eur - dice Carserà - è stato pensato per accogliere il mondo, e il mondo è arrivato: con le Olimpiadi del 1960, con i ciliegi donati dall'ambasciatore del Giappone, Mankyu Suzuki, nel 1959 e oggi con la Nuvola, che proprio quest'anno compie dieci anni e porta a Roma congressi e delegazioni da tutto il mondo e con il Palazzetto, dove è tornato il grande sport e si tengono grandi concerti. In un certo senso, l'Esposizione Universale del 1942 che la storia non ha permesso di tenere, l'Eur la ospita oggi, un evento dopo l'altro. Attrarre a Roma operatori e investitori internazionali, con ricadute positive per tutta la città, è il modo più coerente che abbiamo di restare fedeli alle ragioni per cui questo quartiere è nato".

"Il 26 aprile del 1937 si avviavano i lavori dell'Eur, due giorni dopo si inauguravano gli studi di Cinecittà, quindi ci accomunano l'età, siamo due signore di 90 anni che hanno raccontato i cambiamenti, i mutamenti di questo paese, e ci accomuna la creatività" ha ricordato Antonio Saccone, presidente di Cinecittà Spa.

La mostra si divide in tre grandi sezioni: la nascita della Città Ideale, la Costruzione dell'Eur e il quartiere Eur tra modernità e futuro con il simbolo della Nuvola di Fuksas che sta per compiere a sua volta 10 anni. Ci sono poi le fotografie, alcune delle quali inedite, dello storico fotoreporter Rodrigo Pais, oggi parte delle collezioni dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Biblioteca Universitaria di Bologna, con cui viene documentata la vita sociale e l'espansione edilizia del quartiere. (ANSA).

