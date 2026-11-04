(ANSA) - PALERMO, 04 NOV - Cinque spettacoli, da novembre a marzo, tra drammaturgia contemporanea, tradizione popolare e teatro civile. Torna "L'isola che c'è", la stagione teatrale 2026/2027 organizzata dalla Rete Latitudini alla Sala Polifunzionale comunale di Malfa.

"La continuità di questa esperienza rappresenta per noi un risultato importante, perché testimonia il rapporto costruito negli anni con il territorio e con il pubblico - dice Gigi Spedale, presidente della Rete Latitudini -. Anche quest'anno proponiamo un cartellone che attraversa linguaggi e sensibilità differenti, valorizzando il lavoro delle compagnie e degli artisti siciliani. Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni, con una programmazione in collaborazione con l'Istituto comprensivo Isole Eolie diretto da Patrizia Muscolino, pensata per coltivare e accrescere la passione per il teatro, che i ragazzi delle scuole isolane hanno manifestato negli anni scorsi".

Ad aprire la stagione, domenica 8 novembre alle ore 19, sarà "Maratona di New York" di Edoardo Erba. Il 19 novembre, in anteprima nazionale esclusiva per il Comune di Malfa, lo studio de "La questione dell'imbuto", testo e regia di Cecilia Foti, in scena con Nunzia Lo Presti. Il 17 dicembre Giuseppe Provinzano sarà protagonista di "(Comu veni) Ferrazzano", dall'opera di Giuseppe Pitrè, con luci e ambiente scenico di Petra Trombini. Il 14 febbraio 2027 sarà la volta di "Cappuccetto Rosso", scritto e interpretato da Giovanni Calcagno, con le marionette corporee di Bianca Bonaconza e l'ideazione scenica di Alessandra Pescetta. A chiudere la stagione, il 14 marzo 2027, "Col sudore della fronte - Canto del lavoro e della libertà", con Ivan Bertolami e le musiche originali eseguite dal vivo da Antonio Smiriglia.

Accanto alla programmazione serale, "L'isola che c'è" riprende la programmazione teatrale Junior, dedicata a ingresso gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie di Salina, nell'ambito del Patto per la Lettura 2026/2027. Sei spettacoli, selezionati fra le migliori produzioni, per avvicinare i più giovani al linguaggio teatrale attraverso fiabe, racconti della tradizione e classici della letteratura. Si comincia il 9 novembre con I cunti di Giufà (ore 9.30) e Monna Lisa (ore 11.00), per proseguire il 20 novembre con L'ARISTOgioco de gli ARISTOcraticiGATTI, il 18 dicembre con 'U pappaiaddu ca cunta 3 cunti, il 15 febbraio con Cappuccetto Rosso e il 15 marzo con Il principe felice da Oscar Wilde, tutti dalle ore 9.30. (ANSA).

