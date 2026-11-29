(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - LUCCA, 29 NOV - Un gruppo di signore del centro storico di Lucca ha lanciato una raccolta di firme per rendere permanente l'opera 'Graded Colours' dell'artista David Tremlett che ha dipinto suggestive vetrate nelle bifore della facciata laterale della chiesa di Santa Maria dei Servi murate da oltre 70 anni. La volontà di far entrare in modo definitivo nella vita della città l'intervento site specific che rianima un pezzo di storia è un effetto concreto della mostra 'Lo spazio esteso.

Percorsi d'arte negli anni '80', proposta dalla Fondazione Ragghianti fino al 10 gennaio nella sua sede e in quattro siti monumentali lucchesi con i lavori di 26 artisti italiani e stranieri.

Una indagine puntuale e attenta di quello che Paolo Bolpagni, direttore del Centro Studi e curatore dell'esposizione insieme con Francesca Pola, chiama "l'altro lato" dell'arte di quel decennio nel quale l'arte aniconica e l'astrazione continuarono a fiorire su strade espressive nuove, mentre a occupare la scena era il ritorno alla figurazione della Transavanguardia italiana e del Neoespressionismo tedesco. "Lo spazio esteso - osserva - indica questo espandersi della nozione, fisica e concettuale, della pittura nel farsi spazio, ma anche il suo uscire dalle contestualità deputate per invadere gli spazi del vivere". La mostra segna anche il debutto della collaborazione tra la Fondazione Ragghianti e la Fondazione Centro delle Arti Lucca, che dal 2029 gestirà l'antico edificio in Piazzale Verdi destinato ad ospitare il grande polo espositivo e culturale della città.

Negli anni '80, dunque, accanto alla figurazione si sviluppò parallelamente un filone della pittura che "diventa corpo", esce dalla tela seguendo visioni geometriche, verso una tridimensionalità e l'irruzione nello spazio. Sulla scena culturale agli artisti maturi e affermati da tempo si affiancò una generazione di autori nuovi portatori di ricerche e punti di vista differenti ma altrettanto stimolanti. Nella sede della Fondazione Ragghianti si parte dalle grandi policromie geometriche di Piero Dorazio, il Terremoto di Mario Nigro, il lungo nastro sulla parete inclinata di Morellet che lascia aperto il dubbio se l'opera sia anche lo spazio sulle pareti 'incorniciato' dal perimetro fino a terra, i quattro grandi 'Fatti della vita' di Dadamaino con il loro alfabeto misterioso e ossessivo. Scorrono opere di Carla Accardi, Enrico Castellani, Rodolfo Aricò, Alan Charlton, Achille Perilli e altri per arrivare alle pitture di colori su sei pannelli in legno di Niele Toroni montati su un 'espositore' che si è tentati di sfogliare. In una saletta buia spicca la 'Milkstone' di Wolfgang Laib, una piccola lastra di marmo bianco lievemente concava su cui va steso e rinnovato un velo di latte fresco. E ancora, gli Gnomoni di Grazia Varisco, telai di metallo che formano figure geometriche irregolari nelle quali anche l'ombra - che con la luce cambia l'effetto - è parte integrante del gesto. Per finire con la definitiva scomparsa della tela nella parete occupata dalle punte rosso vivo di Pino Pinelli dirette verso un 'bersaglio' blu.

Le installazioni e le opere dislocate in città vedono lavori di nomi importanti anche nella Chiesa di Sant'Alessandro Maggiore e nel Chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. Ma ad affascinare maggiormente è la prova geniale dello svizzero Felice Varini, classe 1952, che illumina il passaggio delle Carrozze tra i cortili di Palazzo Ducale. L'artista ha lavorato minuziosamente anche di notte per una decina di giorni per proiettare e riprodurre su soffitto, colonne e pareti delle galleria le sagome di cerchi di dimensioni diverse: i tondi combaciano e danno profondità osservando l'insieme soltanto da un punto preciso, altrimenti l'opera 'si smonta'.

Figure diverse per età, storia e provenienza; percorsi distinti; ricerche ed esiti molto personali fanno di questa rassegna un osservatorio eloquente e prezioso di quanto negli anni '80 si muoveva apparentemente nell'ombra. "Ad accomunare questi artisti - dice Bolpagni all'ANSA - sono due aspetti fondamentali. L'idea che il linguaggio della geometria, della pura forma e del puro colore negli anni Ottanta era molto attuale mentre sembrava che l'onda dominante andasse verso un ritorno alla figurazione. Nessuno di loro ha preso questa strada. E poi questo ragionare sulla pittura e sui diversi media utilizzati come presenze nello spazio, in un superamento del concetto tradizionale di quadro. È un'arte aniconica che invade, o meglio, attiva lo spazio, ce lo fa percepire. Basti guardare l'intervento di Varini nel passaggio tra i cortili che altrimenti attraverseremmo senza neanche farci caso". (ANSA).

