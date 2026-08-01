(ANSA) - RUVO DI PUGLIA, 01 AGO - Un grande classico, best seller fin dalla sua prima pubblicazione nel 1984, che torna a vivere in teatro grazie alla voce e all'interpretazione del suo autore, Daniel Pennac insieme al collega e amico Massimiliano Barbini. Nasce così 'L'occhio del lupo', lo spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Pennac, che a dicembre sarà ospitato in esclusiva regionale, per sei repliche, nel Nuovo teatro comunale di Ruvo di Puglia (Bari). L'appuntamento è dal 15 al 20 dicembre prossimi per il ritorno dello scrittore e drammaturgo italo-francese nel Comune pugliese, dopo la sua partecipazione a novembre del 2021 a un evento realizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Alla produzione dello spettacolo collaborerà con fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, fondazione Teatri di Pistoia, La Luna nel letto/Nuovo teatro comunale di Ruvo di Puglia. Nello spettacolo 'L'occhio del lupo' due amici si scoprono animati dalla voglia di tornare a creare qualcosa insieme. L'ambiente di gioco scelto è il teatro e, più specificamente, il teatro da tavolo. Oggetto della creazione una storia ormai diventata un classico ma in una nuova forma e un nuovo modo di raccontarla.

Il classico in questione è 'L'occhio del lupo' e i due amici sono Daniel Pennac, che è l'autore della storia, e Massimiliano Barbini che, esercitandosi sulle opere di Shakespeare e Moliere, ha sperimentato le potenzialità di un teatro di oggetti che prendono vita su un tavolo-palcoscenico. (ANSA).

