(ANSA) - ROMA, 23 SET - È il Veneto che "offre paesaggi molto diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire e un ricco patrimonio enogastronomico" la destinazione scelta per l'Italia da Lonely Planet per Best in Travel 2027, presentato il 23 settembre. Il libro - ricco di immagini, testimonianze in prima persona e consigli pratici - punto di riferimento dei viaggiatori di tutto il mondo, presenta una selezione annuale di 50 destinazioni ed esperienze da vivere tra paesi, città e regioni per ispirare i viaggi dell'anno che verrà. In primo piano il punto di vista dei propri autori, attraverso testimonianze e racconti diretti sui luoghi che più li hanno colpiti e che hanno lasciato un segno speciale nei loro ricordi.

Grazie alle guide di viaggio e al sito si possono approfondire le destinazioni, organizzare il proprio itinerario e prenotare alcune delle esperienze proposte.

Le scelte nascono dall'osservazione delle nuove esigenze dei viaggiatori: il desiderio di rallentare i ritmi, evitare le destinazioni più affollate e vivere esperienze autentiche e significative, andando oltre i percorsi più conosciuti.

Tra i suggerimenti per l'Europa nel 2027: l'antica León, una delle città medievali più suggestive e affascinanti della Spagna. Per chi desidera entrare in contatto con la cultura locale, la Polinesia Francese e per chi ama i paesaggi selvaggi , la storia e le avventure all'aria aperta la North Shore del Minnesota, lungo le rive del Lago Superiore.

Per un viaggio in Giappone i suggerimenti sono: Okinawa, con la sua natura subtropicale, la cultura unica e l'atmosfera rilassata, e il trekking sul sentiero costiero di Michinoku, che attraversa paesaggi spettacolari e permette di scoprire a piedi tradizioni e comunità locali.

Tra gli spettacoli naturali da non perdere ci sono il Killary Fjord, l'unico vero fiordo d'Irlanda, che si addentra per 16 km nel cuore del Connemara tra montagne scoscese e paesaggi selvaggi.

Tra le esperienze nella natura c'è un viaggio tra le maestose sequoie della California, gli alberi più alti del mondo, immersi in foreste di felci, muschi, rododendri e funghi che sembrano uscite da un'altra epoca, e un itinerario in barca a vela alla scoperta delle Isole Eolie in Sicilia.

Il viaggio diventa parte integrante dell'esperienza a bordo della Darjeeling Himalayan Railway in India, una ferrovia dal fascino senza tempo.

La lista propone inoltre incontri ravvicinati con la fauna selvatica: dal safari a piedi nel Gombe National Park in Tanzania per l'osservazione degli scimpanzé, protagonisti delle ricerche pionieristiche di Jane Goodall, all'escursione in longboat nell'habitat nella terra degli oranghi in Malaysia.

(ANSA).

