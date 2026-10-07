(ANSA) - TORINO, 07 OTT - La quarantaduesima edizione del Lovers Film Festival, lo storico festival italiano che indaga i temi Lgbtqi+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, si svolgerà a Torino dal 15 al 20 aprile 2027 al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema.

"Questa sarà un'edizione speciale svolgendosi pochi mesi prima dell'EuroPride che sarà - per la prima volta nella sua storia - a Torino" ha sottolineato Vladimir Luxuria. "Il nostro festival si aprirà come tutti gli anni all'internazionalità e all'intersezionalità con lungometraggi, documentari e cortometraggi da tutto il mondo. Dedicheremo un focus alla violenza sui minori nel mondo dello sport con pellicole che affrontano il tema e testimonianze di chi l'ha subita.

L'inaugurazione, come oramai tradizione, sarà alla Mole Antonelliana con un ringraziamento speciale a Emma Bonino per le sue battaglie in favore dei diritti civili e sociali".

Lovers Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. (ANSA).

