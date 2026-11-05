(ANSA) - PADOVA, 05 NOV - Prende il via domani 6 novembre a Padova il Cicap Fest, festival di divulgazione scientifica e pensiero critico, con la nona edizione dal titolo "Salto. Il futuro è qui". Fino a domenica sono attesi oltre 150 tra scienziati, divulgatori, scrittori e giornalisti per tre giorni di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli e mostre.

L'edizione di quest'anno ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica.

All'inaugurazione del festival, domani alle 16:00 nell'Aula Magna di Palazzo del Bo, parteciperà come ospite speciale in collegamento da Houston l'astronauta Luca Parmitano, nell'ambito di un'iniziativa dedicata al progetto Spic, "Scienza e politica nell'interesse dei cittadini".

Tra gli appuntamenti dei giorni successivi, la premiazione del chimico e divulgatore Dario Bressanini con il "Premio in difesa della ragione", lo spettacolo teatrale di Andrea Pennacchi sulle specie aliene e incontri su disinformazione, intelligenza artificiale e clima con ospiti italiani e internazionali. Tra gli altri protagonisti Massimo Polidoro, ideatore del festival, ed Enrico Giovannini. Gli eventi sono a ingresso gratuito con registrazione sul sito del festival.

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