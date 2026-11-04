(ANSA) - ROMA, 04 NOV - In una sala di specchi deformanti tra le opere di Andy Warhol o immersi in una grande piscina di palline per arrivare a vedere i quadri di Damien Hirs, per scoprire cosa accade nella nostra mente quando guardiamo un'opera d'arte avendo la porta delle emozioni completamente spalancata, aperta allo stupore, alle emozioni, al divertimento e alla commozione. Un esperimento che va incontro alle più attuali teorie scientifiche e alla nuova vogue che vuole avvicinare sempre di più l'arte al gusto del grande pubblico. Con questo obiettivo dal 5 dicembre al 25 aprile 2027, il Museo del Genio di Roma ospita in anteprima mondiale "Luna P'Art", un nuovo 'format' ideato da Arthemisia che lo ha prodotto con Fever, che espone cento opere originali di figure di primo piano della Pop Art e della scena contemporanea internazionale: da Andy Warhol a Banksy, da Takashi Murakami a KAWS, da Damien Hirst a Shepard Fairey (Obey), fino a Mr. Brainwash, Liu Bolin, TVBOY, David LaChapelle, Angelo Accardi e Marco Lodola. I loro linguaggi si intrecciano però con installazioni e ambienti scenografici, in un allestimento che invita a soffermarsi sulle opere e a ritrovarle dentro situazioni capaci di coinvolgerci in prima persona. E in cui, a guidarci da un ambiente all'altro sono le sensazioni e ricordi come che il luna park sa risvegliare. Per interrogarci su quel che ci succede mentre stiamo andando su una giostra, scendendo da uno scivolo, perdendoci dentro un labirinto, camminando in una stanza di specchi deformanti? E quel che succede alla percezione che abbiamo dell'opera, addentrandoci nel Tunnel dell'amore dove si incontra il mondo di Murakami o imbattendoci nelle figure di Kaws e una città di mattoncini Lego. (ANSA).

