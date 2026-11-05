(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Si apre nel segno del grande teatro del Novecento la stagione di prosa 2026/2027 del Teatro Celebrazioni di Bologna: da venerdì 6 a domenica 8 novembre, Lunetta Savino sale sul palcoscenico bolognese come protagonista di 'Madre Courage e i suoi figli', capolavoro di Bertolt Brecht nella nuova rilettura del regista Leo Muscato. Scritto nel 1939 e ambientato durante la guerra dei Trent'anni, il testo offre una spietata riflessione sulle devastazioni dei conflitti e sui meccanismi di chi tenta di trarvi profitto.

Muscato rinnova così la sua collaborazione con Lunetta Savino, affidandole il ruolo di Anna Fierling, madre ostinata e cinica che vaga tra gli eserciti per far sopravvivere i tre figli, finendo per pagare un prezzo altissimo.

Al fianco dell'attrice, un ensemble composto da Gloria Carovana, Salvatore Cutrì, Gianluca Ferrato, Iacopo Ferro, Lorenzo Grilli, Simone Luglio, Valentina Martiniello e Mauro Parrinello. L'allestimento essenziale di Andrea Belli pone al centro l'iconico carro circondato da filo spinato. Di rilievo la colonna sonora: le musiche di Paul Dessau, riarrangiate in chiave rock, sono eseguite dal vivo dalla cantautrice Giua.

L'impegno bolognese di Lunetta Savino prosegue lunedì 9 novembre alle 17.30 nella Piazza Coperta di Salaborsa per l'apertura di 'DAMS50+5. Il Dasm per Bologna', rassegna del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna che fino al 18 dicembre celebra i 55 anni del corso di laurea.

L'attrice, laureata Dams e diplomatasi alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, ripercorrerà la propria carriera in un dialogo con la ricercatrice Caterina Piccione, inaugurando un ciclo di incontri ed eventi sul legame tra formazione artistica e trasformazioni della cultura contemporanea. (ANSA).

