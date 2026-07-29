(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Restauro completato all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze per la Madonna con bambino e due putti nota come Madonna delle Muneghette, attribuita a Jacopo Sansovino (1486-1570). Nell'ambito della rassegna 'Caring for Art. Restauri in mostra', l'opera sarà esposta dal 30 luglio al 30 settembre al museo dell'Opificio fiorentino, per poi essere riconsegnata alla proprietà, l'Istituto di ricovero ed educazione di Venezia.

Questa mattina è stato svelato l'intervento, finanziato dalla Fondazione Venetian Heritage. Ritrovata negli anni Settanta del secolo scorso nel Pensionato delle Muneghette, la scultura rappresenta una rara testimonianza della sperimentazione tecnica dell'artista: realizzata con strati di tela, gesso ed alcune parti in cartapesta eseguite separatamente a calco e poi unite per modellazione diretta.

L'opera, viene spiegato, presentava gravi problemi strutturali, deformazioni, mancanze che ne avevano compromesso la leggibilità. L'intervento ha richiesto la sinergia dei laboratori dei settori sculture lignee policrome e materiali ceramici, plastici e vitrei, supportati dalle indagini diagnostiche del laboratorio scientifico dell'Opificio. Al termine è stato restituito al gruppo scultoreo la sua forza espressiva, preservandone le tracce della difficile storia conservativa, grazie ad una pulitura attenta e alla ricostruzione mediante scansione e stampa 3d di elementi mancanti. Questi, reintegrati, hanno consentito di recuperare la corretta inclinazione dell'opera, adesso sorretta da un innovativo sistema di sostegno interno.

"Jacopo Tatti - spiega Emanuela Daffra, soprintendente dell'Opd - ci offre una interpretazione insieme raffinata e umanissima del tema antico della Madonna con Bambino.

Nell'immaginare questa giovane donna dal viso assorto aveva in mente la Vergine realizzata da Donatello per l'altare del Santo a Padova, ma questa, nel trattenere il figliolo, si piega materna a proteggerlo e a guardare i fedeli. Perciò - aggiunge - per restituire questo movimento, è stato fondamentale sostituire il supporto interno e risarcire le parti mancanti alle figure, mentre non si sono integrate le lacune che permettono di leggere la particolare tecnica esecutiva". (ANSA).

