(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Torna a Genova il weekend di visite guidate ed esplorazioni urbane gratuite dedicate all'architettura del Novecento. La sesta edizione di Maledetti Architetti, promossa da Comune e Fondazione ordine architetti di Genova, si terrà il 14 e 15 novembre con un percorso che tocca quindici tappe diffuse in tutti i nove Municipi, in omaggio al centenario dell'istituzione della Grande Genova.

L'iniziativa "ha ricevuto il premio Bruno Zevi per la divulgazione e la cultura architettonica - ha spiegato l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari - e in questa edizione andiamo a vedere luoghi noti come lo stadio Luigi Ferraris, che sarà l'anteprima dell'11 novembre, e il museo di Sant'Agostino, nato con lo studio Albini-Helg, da scoprire sia per le opere sia come contenitore.

L'itinerario tocca anche il liceo artistico Klee-Barabino, il complesso di via Brin a Certosa, i capannoni industriali di via Merano a Sestri Ponente, la sede Iren Gavette, il Matitone a San Benigno, il mercato comunale di Terralba, i quartieri residenziali di Quarto Alto e Ina-Casa Villa Bernabò Brea, fino all'Innovation Hub FiberCop del Lagaccio, l'ex centrale telefonica visitabile solo domenica. "Ci siamo imposti di scegliere almeno un sito per ogni Municipio, da ponente a levante fino alle vallate - ha illustrato il coordinatore dello staff scientifico Jacopo Baccani - puntando su edifici pubblici o collettivi. Ci saranno la chiesa del Tabernacolo in via Swimburne, la chiesa di San Francesco d'Assisi a Pegli, la Sala Chiamata del Porto nell'ottantesimo della Culmv e il quartiere Pegli 3, le Lavatrici, scelto come immagine guida".

"L'iniziativa ha uno spirito sempre più pop e si apre oltre il centro cittadino - ha concluso la consigliera della Fondazione ordine architetti Noemi Gallo - segno che l'architettura ha un ruolo sociale e culturale nel bene e nel male, con una responsabilità trasformativa legata alla rigenerazione urbana". Le Prenotazioni online sono aperte da oggi. (ANSA).

