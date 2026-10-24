(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Comunicare senza fili, superare le distanze, vivere continuamente connessi. Una serie di possibilità oggi date per scontate ma che hanno alle spalle una storia di intuizioni e scoperte con Guglielmo Marconi tra i protagonisti. A questa storia il Museo interattivo della radio e della società dedica la mostra "Marconi - Onde che cambiano il tempo", inaugurata oggi e che sarà visitabile fino al 28 febbraio al Parco dei Molini di Pasiano di Pordenone.

L'esposizione, curata da Mosè Edizioni - Antique Radio Magazine, rientra tra le iniziative collegate a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027 ed è realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Guglielmo Marconi.

Dai primi studi sull'elettricità alla telegrafia senza fili, il percorso ricostruisce le scoperte e gli esperimenti che hanno reso possibile una nuova forma di comunicazione. Marconi ne è il protagonista, all'interno di una storia che intreccia il contributo di scienziati e inventori: dalle ricerche di Galvani, Volta, Faraday, Maxwell e Hertz ai progressi del telegrafo e del telefono. Su queste basi, il giovane inventore sviluppa le proprie soluzioni e porta la comunicazione senza fili oltre ostacoli e distanze prima impensabili.

Dagli esperimenti di Villa Griffone al collegamento attraverso l'Atlantico, dalle richieste di soccorso delle navi alle notizie trasmesse a distanza, fino alla diffusione di musica e programmi radiofonici, la mostra racconta come la ricerca diventi tecnologia e la tecnologia entri nella vita delle persone. Brevetti, imprese e reti di comunicazione accompagnano questa trasformazione, per offrire al pubblico una prospettiva storica da cui guardare anche al presente connesso.

(ANSA).

