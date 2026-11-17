Alla soglia degli 80 anni, che compirà il prossimo 30 novembre, Marina Abramović torna a Roma, dove mosse i primi passi negli anni '70, per divenire protagonista come artista di culto di una mostra tributo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea aperta al pubblico dal 18 novembre: 'Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy', forte di circa duecento opere, attraversa cinquant'anni di ricerca dell'artista serba naturalizzata statunitense, riunendo i Transitory Objects interattivi e un'importante selezione di lavori storici. Fortemente voluta dalla direttrice della Gnamc Renata Cristina Mazzantini, che segnala la coincidenza per cui quest'anno l'Italia celebra l'80° anniversario del suffragio femminile, con l'ottantesimo compleanno dell'artista, "donna coraggiosa e simbolo", la mostra segue l'itinerario della pioniera della 'performance art' partendo dagli ultimi passi ovvero quelli dell'Avatar di Abramović, il suo gemello digitale da lei realizzato "all'età giusta, 60 anni".

Da qui la mostra ripercorre l'evoluzione della sua poetica a partire da The Artist is Present (2010), forse la performance più nota in cui l'artista guarda le persone che si siedono di fronte a lei e procede allo scambio di energia, via via attraverso la sezione "Historical Works' arrivando alle opere più iconiche della sua carriera, tra cui Balkan Baroque (1997) con Abramović che raschia le ossa di bovino in una sorta di immensa macelleria. In una sequenza di sale buie, i video raccontano le leggendarie performance dal 1974 fino a The Lovers: The Great Wall Walk (1988), il cammino sulla Grande Muraglia cinese e successivamente, agli oggetti usati in Rhythm, performance a Napoli nel 1974. "Li potevano usare contro di me, e le persone dopo sei ore di performance divenivano aggressive. Volevo provare che la perfomance art è piena di energia; se dai gli strumenti al pubblico possono ucciderti senza nemmeno sapere perchè", racconta Abramović di cui la mostra segue il racconto di una ricerca per molti versi rivoluzionaria, partita dal suo corpo. "Mi chiedono dove è la mia casa visto che sono nata in un paese, la Jugoslavia, che non c'è più: sono vissuta in tanti luoghi e anche per tanto tempo, ma come per i nomadi la mia casa è il mio corpo".

L'ispirazione artistica spesso arriva dalle culture antiche ("ho provato a vivere in comunità indigene in Australia, in Tibet, Brasile e ultimamente sto studiando le conoscenze pagane di luoghi come la Serbia e il Montenegro"), ma la natura gioca sempre il ruolo principale: "Vivere vicino agli oceani, alle montagne, ai fiumi, condurre una vita vera, svuotare la mente e solo dopo chiudersi in uno studio e realizzare le idee" è il suo principio ispiratore. La ricerca di Abramović ha portato il pubblico prima a interagire con il corpo dell'artista, poi con le sue opere: al cuore del viaggio c'è Transforming Energy, presentata per la prima volta al Mam di Shanghai nel 2024. Qui il pubblico si immerge in una serie di lavori che lo invitano a vivere direttamente l'esperienza artistica e a performare in prima persona. Protagonisti sono i Transitory Objects: letti di pietra, strutture e forme scultoree che incorporano quarzo, ametista, agata e altri minerali. I visitatori muniti di cuffie isolanti sono invitati a sdraiarsi, sedersi o stare in piedi sulle opere (Bed for Human use, ad esempio), attivando un processo di "trasmissione dell'energia" come succede nel portale 'Portal' da cui inizia l'itinerario. "Questa mostra - afferma ancora Abramović - combina in sé due principi: io artista di fronte al pubblico e gli spettatori che performano con se stessi. I musei di arte moderna devono cambiare nel senso che il pubblico deve essere parte di qualcosa". Perché il principio alla base della sua arte è sempre "molto semplice: se tu mi dai del tempo io ti daro' un'esperienza. Per me conta vivere nel presente e scordarsi di oggetti come i cellulari da cui abbiamo creato dipendenza". Abramović non ha paura del tempo che passa e dice di essere più felice ora di quando era giovane "e odiavo tutto": del resto "gli ottanta anni sono i nuovi quaranta" scandisce.