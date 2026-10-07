(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Cento opere, tra disegni, dipinti e sculture, per raccontare il 'Mondo in una stanza', quello di Matisse e della sua arte che è stata influenzata dalle diverse culture che l'artista incontrò nel corso dei suoi studi e delle sue spedizioni oltre i confini dell'Europa. Si intitola proprio così la mostra che apre domani, e fino al 21 febbraio, al Mudec di Milano, prodotta da 24 Ore Cultura e promossa dal Comune di Milano.

"Una mostra che parla di arte, ma anche di incontro, scambio e apertura", ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. La mostra riunisce dipinti, lavori su carta, sculture e fotografie, provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Dai capolavori dipinti con soggetto i nudi femminili come il 'Nudo seduto di schiena' del 1917, in arrivo dal Philadelphia Museum of Art, ai i nudi giovanili concessi dalla Pierre and Tana Matisse Foundation di New York, ai ritratti come 'La Femme au voile' dal MoMA di New York, 'Joacquina' dalla National Gallery di Praga, 'Lorette a la veste rouge' dal Columbus Museum of Art dell'Ohio, 'Les trois souers' del Musée de l'Orangerie di Parigi.

A queste opere, si affianca una collezione rara e ricchissima di oggetti e tessuti. Matisse amava circondarsene nelle stanze della sua quotidianità. Un focus particolare è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista: presente il dittico monumentale Océanie, le ciel e Océanie, la mer, le celebri tavole di Jazz, edito da Tériade e considerato uno dei capolavori editoriali del Novecento. Spiccano inoltre disegni ed elementi decorativi del capolavoro finale di Matisse, la Cappella del Rosario di Vence, in Costa Azzurra, sintesi assoluta di anni di ricerca politecnica. (ANSA).

