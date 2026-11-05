(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, "accoglie con favore la prima Strategia dell'Ue per il turismo sostenibile adottata oggi dalla Commissione Europea" si legge in una nota. "Per la prima volta l'Europa riconosce il turismo come una delle economie chiave del continente, motore di crescita, occupazione e sviluppo territoriale. È un passaggio storico", dichiara Mazzi.

"Condividiamo i quattro pilastri della Strategia: competitività, sostenibilità e resilienza, cooperazione internazionale, investimenti e governance - aggiunge -. Ora, competitività, sostenibilità e coesione territoriale devono procedere insieme, servono risorse adeguate e strumenti concreti. Dobbiamo superare stagionalità e concentrazione dei flussi, valorizzando aree interne e rurali, accessibilità, itinerari culturali e patrimonio diffuso. E investire nella transizione digitale e nelle competenze di imprese, destinazioni e amministrazioni, perché la sostenibilità ha costi per tutti gli operatori del settore. Ringrazio il commissario europeo Apostolos Tzitzikostas e il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto per l'impegno profuso" conclude il Ministro. (ANSA).

