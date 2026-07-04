(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Con la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi si è aperta a Porto San Giorgio la 24/a edizione di "Pro Loco in Festa", l'evento nazionale organizzato da Unpli Marche e dal Comitato provinciale Unpli Ascoli Piceno-Fermo, dedicato alla promozione delle tradizioni, dei prodotti tipici e del patrimonio culturale custodito dalle comunità locali.

Intervenendo all'inaugurazione, Mazzi ha sottolineato l'importanza di lavorare sulla "modernizzazione delle sagre per valorizzare il turismo legato ai piccoli borghi", evidenziando come il turismo nei piccoli centri sia "tra i più richiesti dai grandi operatori internazionali". Dal ministro anche una riflessione sul ruolo strategico delle Pro Loco, definite "un grande presidio di cultura: salvaguardano le grandi tradizioni e lavorano sui prodotti tipici del loro territorio".

La manifestazione, riconosciuta come Sagra di Qualità, ha riunito quest'anno 34 Pro Loco, dodici delle quali provenienti da altre regioni italiane. Ogni associazione ha proposto delle specialità rappresentative del proprio territorio, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori, ricette, tradizioni e identità locali.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il presidente di Unpli Marche Marco Silla, il commissario straordinario alla riscostruzione Guido Castelli, il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano, il presidente del Comitato Provinciale Unpli Ascoli Piceno-Fermo Quinto Sacripanti, la presidente della Pro Loco di Porto San Giorgio Giorgia Squarcia, il sindaco Valerio Vesprini e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e alcuni rappresentanti della Regione Marche.

"Pro Loco in Festa rappresenta al meglio il mondo delle sagre e il lavoro che portiamo avanti da molti anni per valorizzare i territori", ha commentato La Spina. "È una grande occasione per raccontare quello che facciamo ogni giorno e per mostrare la forza, la passione e il valore del mondo Pro Loco", ha aggiunto Silla. (ANSA).

