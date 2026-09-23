(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - "Venezia ha delle caratteristiche tali che è veramente una città, anche per la sua configurazione, unica al mondo. Non voglio entrare adesso nella materia di prezzo del biglietto, so che stiamo dialogando, ma noi siamo contro a creare delle tasse anche se vanno a carico dei turisti.

Vogliamo gestire tutta questa materia con equilibrio e con buon senso". Lo ha dichiarato stamani a Venezia il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in merito all'eventualità di un aumento del contributo d'accesso per accedere alla città lagunare. Mazzi ha dichiarato che l'approccio del governo è simile anche per quanto riguarda l'aumento delle tasse di soggiorno: "Ci viene richiesto da più città di poterla aumentare, però non siamo d'accordo. Ci stiamo riflettendo - ha aggiunto -, però è chiaro che può essere una modalità per mete come Venezia, che ha delle caratteristiche tali che probabilmente è giusto fare un approfondimento per tutelarla", ha concluso. (ANSA).

