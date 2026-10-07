(ANSA) - PARIGI, 07 OTT - George Clooney sta lavorando all'apertura di un ristorante italiano nel sud della Francia: è quanto rivela il giornale Var-Marin, sottolineando che il sessantacinquenne attore americano da poco divenuto cittadino francese ha già individuato il locale: si tratterebe di una ex-pizzeria chiusa un anno fa a Cotignac, che Clooney vuole trasformare in un locale italiano di lusso.

Nel villaggio di duemila anime in Provence-Alpes-Cote d'Azur, sarebbero già cominciati i lavori di ristrutturazione.

Trasferitisi da 5 anni nella proprietà di Canadel, a Brignoles, una ventina di chilometri da Cotignac, George e la moglie Amal Clooney hanno eletto la Francia come principale luogo di residenza. Un modo per crescere tra le bellezze della Provenza anche i gemelli Alexander e Ella, nati a Londra nel 2017. Tutti hanno ottenuto il passaporto francese nel dicembre 2025.

All'origine del progetto, oltre alla star Hollywoodiana, anche un businessman canadese, Graham Porter, già proprietario del vicino Hôtel Lou Calen. Citata da Var-Matin, la direzione fa sapere che non ci saranno comunicazioni prima di ''sei mesi''.

(ANSA).

