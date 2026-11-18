(di Ida Bini) (ANSA) - COURMAYEUR, 18 NOV - Luci soffuse, decorazioni scintillanti, profumo di vin brulè, aria di neve e baite in legno ricolme di oggetti artigianali: i mercatini sono tra gli appuntamenti più attesi delle Feste, un momento di socialità e l'occasione di immergersi nell'atmosfera magica e romantica del Natale. Sono anche i luoghi dove fare acquisti e assaporare le prelibatezze locali. Ecco alcuni indirizzi che meritano un viaggio.

A Courmayeur protagonista delle festività è Rhémy de Noël, il gigante buono che, secondo la tradizione locale, porta i doni ai bambini. Piazza Petigax diventa il suo villaggio, con la casa ricostruita nella Tour Malluquin e una speciale cassetta della posta dove i più piccoli possono lasciare le loro letterine e ricevere una risposta. Il 6, 19, 24, 28 e 29 dicembre sono previste animazioni itineranti che raccontano la storia del Natale, con partenza dal Museo delle Guide e arrivo alla torre.

Due gli spettacoli quotidiani, alle 16.30 e alle 18, della durata di circa 45 minuti. Santa Maria Maggiore, nel cuore della piemontese Val Vigezzo, ospita dal 6 all'8 dicembre la 27esima edizione di uno dei mercatini natalizi più grandi d'Italia con 214 espositori, tra cui 46 produttori enogastronomici che animano vie e piazze del borgo. L'offerta spazia dalle creazioni artigianali alle specialità locali con punti ristoro, musica dal vivo, allestimenti scenografici e la Casa di Babbo Natale.

Bormio accoglie i visitatori nei giardini di piazza V Alpini con mercatini distribuiti in diversi periodi: dal 27 al 29 novembre, dal 4 all'8 dicembre, dall'11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio. Le bancarelle si trovano nel centro storico tra architetture alpine, luminarie e la possibilità di abbinare gli acquisti a una giornata sulla neve o a una pausa nelle acque termali della località lombarda. Dal 20 novembre al 27 dicembre Verona ospita i suoi mercatini di Natale tra piazza Bra, piazza Sacco e Vanzetti e i giardini dell'Arsenale. Davanti all'Arena le casette di legno accolgono artigianato, addobbi e specialità gastronomiche, mentre piazza dei Signori ospita il Villaggio Flover, dedicato alle decorazioni e alle atmosfere delle feste; nella zona dell'Arsenale torna invece il Magico Mondo del Ghiaccio, con una grande pista di pattinaggio. Dal 20 novembre al 6 gennaio Trento si presenta come la 'Città del Natale' con 75 casette che animano piazza Fiera, lungo le antiche mura medievali e piazza Mostra, ai piedi del Castello del Buonconsiglio. Artigianato, decorazioni e prodotti del territorio compongono un percorso che invita a passeggiare tra le architetture storiche, concedendosi una pausa davanti a una bevanda calda o scegliendo regali legati alla tradizione locale.

Dal 26 novembre al 6 gennaio Merano invita a vivere il Natale tra le eleganti architetture del centro e le casette del suo tradizionale mercatino. Una delle proposte più interessanti è la Stube dell'Artigianato, dove dodici artigiani si alternano nel corso delle settimane mostrando dal vivo le proprie tecniche di lavorazione. Si passa dai presepi racchiusi nelle bottiglie di vetro alle decorazioni in feltro, dalle creazioni in ceramica agli oggetti realizzati recuperando materiali di scarto. A Bressanone il Natale si annuncia prima ancora di vederlo: è il profumo del pane appena sfornato, della cannella, dei chiodi di garofano, del cardamomo e del cirmolo a guidare i visitatori verso piazza Duomo, dove le casette natalizie si raccolgono attorno a uno degli scenari più eleganti dell'Alto Adige. Tra gli espositori trovano spazio prodotti da forno, dolci speziati, essenze naturali, decorazioni e oggetti artigianali, in un intreccio di profumi e sapori che rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili dell'Avvento altoatesino. Dal 28 novembre al 6 gennaio Ortisei si trasforma in un paese natalizio da fiaba con 'Nadel Urtijëi': qui le casette di legno ospitano artigianato artistico, statuette del presepe intagliate a mano, oggetti regalo e specialità della cucina ladina e altoatesina. Luminarie, canti natalizi e profumi di spezie accompagnano le passeggiate tra le vie del centro, in uno scenario dominato dalle Dolomiti. Cuore del Natale di Arezzo è piazza Grande, dove fino al 27 dicembre prende vita il Villaggio Tirolese con 34 casette di legno e le caratteristiche baite del gusto. Gli espositori, provenienti anche dal Tirolo, dall'Austria e dalla Germania, propongono decorazioni, artigianato, idee regalo e specialità gastronomiche come brezel, wurstel, polenta e stinco. Per i bambini ci sono la Casa di Babbo Natale nella Fortezza Medicea, laboratori creativi, racconti con gli elfi e la Brick House, dedicata alle costruzioni artistiche con i celebri mattoncini. Tra gli appuntamenti più raccolti e suggestivi c'è quello di Tussio, piccolo borgo medievale abruzzese nel comune di Prata d'Ansidonia, sull'altopiano di Navelli. Il 5 e 6 dicembre le stradine, le piazzette e le antiche cantine si trasformano in un percorso natalizio tra artigianato, gastronomia e tradizioni popolari. Gli espositori propongono manufatti e dimostrazioni degli antichi mestieri, mentre gli stand gastronomici valorizzano le eccellenze del territorio, dallo zafferano aquilano ai tartufi e ai ceci. Mostre, laboratori creativi, musica itinerante e zampognari accompagnano i visitatori in un'atmosfera d'altri tempi, ai piedi dell'antico castello, con panorami che spaziano dal Gran Sasso alla Majella. A Napoli il Natale ha un indirizzo che non conosce stagioni: San Gregorio Armeno, la celebre strada delle botteghe presepiali nel cuore del centro storico. Durante l'Avvento, però, il quartiere assume un fascino particolare, con le botteghe illuminate, i laboratori artigianali e le vetrine colme di pastori, scenografie e figure realizzate a mano. Qui il mercatino si identifica con una tradizione artistica secolare: accanto ai personaggi classici della Natività compaiono figure popolari, mestieri antichi e caricature di protagonisti dell'attualità. Ogni bottega racconta una storia diversa, tra terracotta dipinta, miniature e scenografie che riproducono vicoli e paesaggi della Napoli settecentesca. La visita può proseguire lungo Spaccanapoli tra chiese, palazzi storici e pasticcerie dove assaggiare struffoli, roccocò e mostaccioli. (ANSA).

