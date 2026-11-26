(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Circa 120 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture per raccontare il genio di Leonardo e quanto ha influenzato l'arte e la cultura milanese.

Si intitola proprio 'Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano' la mostra che Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 27 novembre al 4 aprile alle Gallerie d'Italia, a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino. L'obiettivo è raccontare la straordinaria eredità lasciata da Leonardo da Vinci nella città e nella cultura artistica lombarda. Le opere provengono da prestigiose collezioni pubbliche e private anche internazionali, dai Musei Vaticani, ai Musei del Castello Sforzesco, fino alla National Gallery di Londra.

"L'arrivo di Leonardo a Milano diede avvio a una stagione di profondo rinnovamento - ha osservato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo -, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell'arte". Il sindaco Giuseppe Sala ha evidenziato invece come "Milano ha sempre avuto la capacità di attrarre talenti, da Leonardo in poi, e anche oggi lo fa".

Sono otto le sezioni della mostra: la presenza di Leonardo è documentata da opere e disegni, tra cui il San Girolamo dei Musei Vaticani e la celebre Testa di ragazza, detta La Scapigliata, della Galleria Nazionale di Parma. Poi si potranno ammirare le opere degli artisti che sono stati influenzati dal genio del maestro, i suoi seguaci, come Vincenzo Foppa, Bergognone, Bernardino Zenale, Bramantino. Ampio spazio ai primi allievi che si sono formati nella bottega di Leonardo, come Marco d'Oggiono e Giovanni Antonio Boltraffio. Tra le opere di d'Oggiono figura il Ritratto di giovane ventenne della National Gallery di Londra. (ANSA).

