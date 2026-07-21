(ANSA) - GRAVINA IN PUGLIA, 21 LUG - Prove di precisione e navigazione, ammirando alcuni fra i paesaggi più suggestivi della Puglia da una prospettiva insolita. Sarano questi gli ingredienti principali di Puglia Balloon cup 2026, la prima competizione internazionale di mongolfiere del Sud Italia, ospitata da Gravina in Puglia (Bari) dal 24 al 29 agosto prossimi. Per sei giorni alcuni fra i migliori piloti italiani ed europei si sfideranno sui cieli della Murgia nella gara riconosciuta dalla Fédération aéronautique internationale (Fai) e dall'Aero club d'Italia, nel rispetto dei regolamenti internazionali della disciplina. Il tutto sotto lo stretto controllo di una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici Fai, scorer, target team e measurement team leader provenienti da diversi Paesi europei.

L'obiettivo è promuovere la pratica sportiva e consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche nazionali e internazionali, ma anche valorizzare Gravina in Puglia, l'Alta Murgia e le aree interne come luoghi ideali per lo svolgimento delle attività aerostatiche sportive.

"Ormai da anni - spiega il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro - le manifestazioni sportive sono diventate dei veri e propri attrattori turistici, offrendo al mondo uno sguardo sulla Puglia altro. In questo caso il punto di vista è davvero nuovo. Perché la Puglia la guarderemo dall'alto in tutto il suo spettacolo suggestivo che il paesaggio dell'Alta Murgia e delle gravine sono in grado di offrire". L'evento rientra nel programma di Puglia Regione europea dello sport 2026, ed è sostenuto nell'ambito dei Grandi eventi sportivi promossi da Regione Puglia, Aret Pugliapromozione e dal brand #WeAreInPuglia. La manifestazione è promossa dal Consorzio landing on south Italy - Mongolfiere al sud Italia e organizzata dall'Aero club 'Nido delle aquile' di Ceraso. (ANSA).

