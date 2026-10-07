(ANSA) - BARGE, 07 OTT - È morto a 91 anni Michele Beltramone, l'artigiano di Barge, nel Cuneese, noto per la "casa che gira", l'abitazione a forma di fungo che aveva progettato e costruito con le proprie mani e che ruota su se stessa per seguire il sole.

Non era un ingegnere, né un architetto, ma quello che costruì sulla collina di Barge quarant'anni fa, resta ancora oggi un unicum. Ex artigiano idraulico, con la sola quinta elementare, Beltramone costruì la casa tra il 1983 e il 1986 su uno sperone roccioso. L'idea della forma a fungo gli venne da un amico geometra, quella della rotazione da un palco circolare per il ballo liscio. Alta circa 8 metri e larga 16, poggia su un cuscinetto di 98 sfere: un motore elettrico da 2 cavalli la porta a un giro completo in 56 minuti, o in 24 ore in base alla velocità che desiderava Beltramone.

Per la sua casa, Beltramone era diventato un personaggio su giornali e televisione. Il funerale sarà celebrato venerdì, 9 ottobre, alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Barge. (ANSA).

