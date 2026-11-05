(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Nasce a Monforte d'Alba, nel cuore delle Langhe, la Fondazione Vezza, nuova istituzione fondata da Sandra e Charley Vezza e diretta da Flavio Del Monte, che mette in dialogo arte contemporanea, natura e paesaggio.

Il progetto prende forma sul Colle San Pietro, tra vigneti e boschi, in un luogo dalla storia millenaria che conserva le rovine dell'antico Monastero di San Pietro, attestato per la prima volta nel 1014. L'obiettivo è prendersi cura di questo patrimonio naturale e storico e renderlo accessibile al pubblico, creando uno spazio di incontro e scoperta aperto a tutti.

La Fondazione nasce come progetto in divenire, con l'intento di coinvolgere artisti italiani e internazionali chiamati a realizzare interventi in relazione al territorio, ai suoi sentieri, al bosco e alle preesistenze architettoniche. Ogni anno saranno invitati uno o più artisti e, nell'arco di circa dieci anni, le opere daranno vita a un percorso in continua trasformazione, nel rispetto dell'identità originaria del colle.

L'esperienza sarà pensata anche per famiglie e visitatori che desiderano avvicinarsi per la prima volta all'arte contemporanea. (ANSA).

