(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - Un festival di musica dal vivo immerso nella natura, capace di coniugare in maniera rispettosa la dimensione artistica con quella ambientale. Con l'obiettivo di avvicinare un pubblico trasversale a ciò che la montagna custodisce: paesaggi, biodiversità, cultura e un patrimonio di bellezza che attende soltanto di essere ascoltato. È questo il pensiero che racchiude l'essenza della rassegna "A farla amare comincia tu - Opera Sila", in programma nei primi tre fine settimana di settembre, presentata al Centro Visite Garcea di località Monaco, a Villaggio Mancuso di Taverna (Catanzaro).

Antonio Pascuzzo, direttore artistico e ideatore della manifestazione, organizzata da Vivodimusica, dopo cinque edizioni a Catanzaro, rinnova il progetto scegliendo un nuovo scenario e proponendo un'iniziativa che nasce per celebrare l'intervento virtuoso dell'uomo in Sila che, nel corso degli anni, è stato espresso attraverso gesti di ingegno e di cura.

"Tutto - spiega - è nato da un'esperienza vissuta durante un'escursione che mi ha fatto comprendere come gli alberi comunichino tra loro. Sono felice per l'adesione ricevuta da tanti artisti perché l'idea di esplorare questi luoghi affascina molto. Ci auguriamo che il pubblico possa vivere qualcosa di molto vicino a quello che stiamo sognando".

"Nel bosco bisogna porsi con empatia e imparare a cogliere quello spirito di comunità che la natura è in grado di trasmettere", ha aggiunto Giovanni Vizza, guida ambientale del Parco Nazionale della Sila, e che insieme a Maria Assunta Albi, presidente dell'associazione Il Barattolo, si occuperà dei percorsi naturalistici. Anche Ilario Treccosti, direttore del Parco Nazionale della Sila, ha rimarcato il valore dell'iniziativa: "Crediamo che la conservazione di questi ambienti passi innanzitutto attraverso la conoscenza. Per questo aderiamo con convinzione a un progetto che auspichiamo possa essere riproposto negli anni e diventare un appuntamento stabile".

Per il primo weekend, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre, sono annunciati Carmine Ioanna, il chitarrista e cantautore Francesco Forni; Sergio Caputo, l'umanista Claudia Vacca; la poetessa Elena Guerriero, il cantautore Antonio Pascuzzo, in arte Pascouche; Raffaele Costantino e i Neri Per Caso. Il 12 e 13 settembre, il festival renderà omaggio alla canzone d'autore con una dedica a Pino Daniele, grazie alla collaborazione con il Club Tenco. Sarà inoltre presente Awa Ly., Spazio anche ai nuovi linguaggi del panorama contemporaneo con Nico Arezzo, Alessandro Malerba e Motta.

Per la due giorni conclusiva, il 19 e 20 settembre, sono attesi Simone Cristicchi, e Amara. Accanto a loro, Ensemble Vocale Luminae, Alessandro Chimienti e Simona Sciacca. A chiudere il festival sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo.

(ANSA).

