(di Laura Valentini) (ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sempre più meta di vacanze e tour lungo l'asse tra Tokyo, Kyoto, Osaka e non solo, tra città storiche e escursioni classiche, il Giappone ha anche un volto meno noto ai turisti, caratterizzato da panorami invernali e stazioni sciistiche alla moda. Generalmente, la stagione sciistica giapponese inizia a dicembre e termina ad aprile, anche se le date effettive variano in base alla stazione sciistica e alla sua posizione geografica. La regione di Hokkaido, che si trova a nord, e le montagne di Nagano, situate ad altitudini elevate, tendono ad essere le prime a ricoprirsi di neve in inverno. L'alta stagione corrisponde ai mesi di gennaio e febbraio, periodo in cui le nevicate sono più abbondanti: come in Europa, anche a marzo può cadere molta neve, tuttavia, il meteo si fa più instabile e ci sono maggiori probabilità di periodi insolitamente caldi.

La più famosa destinazione per gli amanti dello sci è l'area di Niseko, nell'Hokkaido, celebre in tutto il mondo per la sua neve polverosa con medie stagionali di circa 15-18 metri e una stagione che va in genere da novembre a maggio. Il comprensorio si sviluppa sui versanti del vulcano Niseko Annupuri (1.308 m) e unisce quattro aree principali collegate. Nella cornice del maestoso Monte Yotei provetti sciatori possono sfrecciare sulle piste e i più coraggiosi possono avventurarsi in escursioni guidate fuori pista o sperimentare il catskiing nei comprensori sciistici di Chisenupuri, Weiss o Shimamaki dove scegliere tra l'adrenalina della motoslitta e la quiete di una ciaspolata sulla candida neve.

Anche i neofiti degli sport invernali possono divertirsi grazie alla Niseko Grand Hirafu Snow School, che offre corsi e lezioni di sci e snowboard disponibili per tutti. Niseko è facilmente raggiungibile da Sapporo o dall'aeroporto internazionale di Shin-Chitose noleggiando un'auto o con i mezzi pubblici (treno o autobus). Famosa per i vulcani, il territorio montuoso e lo sci è poi la regione di Tohoku, situata nell'isola giapponese di Honshū dove le prime nevicate danno vita ai "mostri" di neve di Zao: alberi che, ricoperti di ghiaccio e neve, attirano ogni anno migliaia di sciatori che si divertono a sfrecciare in mezzo a questi giganti bianchi.

Zao Onsen è una rinomata località termale, tra le più antiche del Giappone, ed è anche uno dei comprensori sciistici più grandi della regione. Qui la neve si vive a 360 grandi: sugli sci o sullo snowboard, ma anche in trekking con le ciaspole, mentre la funivia Zao Ropeway regala vedute panoramiche dei monti Zao innevati. A conclusione di una giornata all'aria aperta non può mancare un bagno nelle terme locali, apprezzate dal 110 d.C. per gli effetti benefici sulla salute e sulla pelle.

Nozawa Onsen è una storica località sciistica e termale nella prefettura di Nagano. Le sue 36 piste, ammantate dalla neve polverosa che cade copiosa sulle Alpi giapponesi, intrattengono tutti gli appassionati di sport invernali con i loro 1085 metri di dislivello. Dopo una giornata sugli sci ci si rilassa nelle calde acque termali di uno dei ben 13 onsen pubblici del posto, oppure nelle vasche all'aperto dei numerosi ryokan, da cui ammirare il paesaggio innevato. Sempre nella prefettura di Nagano, Hakuba è una delle destinazioni invernali più iconiche del Paese del Sol Levante. Resa celebre a livello internazionale durante i Giochi Olimpici Invernali di Nagano del 1998, questa valle - conosciuta come Hakuba Valley - riunisce ben 10 stazioni sciistiche collegate, offrendo un comprensorio di oltre 200 piste. Anche qui l'esperienza après-ski si trasforma in un vero e proprio rituale di benessere e tradizione: bagni rilassanti nelle calde acque termali degli onsen locali, esplorazioni gastronomiche delle specialità di Nagano, come i soba noodles di grano saraceno e il sake artigianale e festival locali, resi ancora più suggestivi dalla neve. Uno su tutti è lo Hakuba Happo-one Hi Matsuri, in programma il prossimo 19 febbraio, un festival del fuoco durante il quale fiaccolate sugli sci, falò propiziatori, spettacoli pirotecnici e performance animano la serata. (ANSA).

