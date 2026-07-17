(ANSA) - POTENZA, 17 LUG - Il Parco della Grancia, primo parco storico-ambientale d'Italia immerso nella foresta monumentale di Brindisi Montagna (Potenza) riapre le sue porte per la stagione estiva, presentando un cartellone intenso in 12 giornate, nei fine settimana di luglio, agosto e settembre, Il momento culminante di ciascuna giornata sarà il cinespettacolo "La Storia Bandita", una epopea teatrale che da oltre vent'anni incanta migliaia di spettatori, ricostruendo le vicende del brigantaggio post-unitario in chiave di grande teatro immersivo, fondendo proiezioni cinematografiche, effetti speciali e performance dal vivo in uno scenario naturale unico.

Ed oltre allo spettacolo serale, ampio spazio dedicato all'antica arte della falconeria, che rievocherà lo Stupor Mundi di Federico II, laboratori del gusto e della terra, con percorsi didattici incentrati sugli antichi mestieri e sulle risorse naturali, per i più piccoli la fattoria didattica e il teatro dei burattini.

In un ambito di promozione turistica, la riapertura del Parco è l'occasione per scoprire il borgo medievale di Brindisi Montagna, dominato dal Castello Fittipaldi Antinori, sede del Museo della Santa Inquisizione, in un'area centrale rispetto ad altri poli attrattivi della Basilicata come il Volo dell'Angelo a Castelmezzano e Pietrapertosa, gli Scavi di Rossano di Vaglio e il comune di Campomaggiore, noto come la "Città dell'Utopia".

Gli eventi si terranno il prossimo 18 lugilo e sabato 25; ad agosto l'1, 8, 15, 16, 22, 23 e 29; a settembre il 5, 12 e 19.

(ANSA).

