(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Nuova 'vita' per la Cappella della Madonna del Soccorso, detta 'del Giambologna', nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze. E' stata presentata oggi la conclusione del percorso di recupero, iniziato nel 2008, giunto a compimento grazie a Friends of Florence che ha finanziato i lavori su apparato scultoreo, altare in marmo, Natività di Giovan Battista Poggi, sulle lunette e sul corridoio lapiedeo. Si tratta dell'ultimo intervento dopo quelli, in ordine cronologico, di cupola, pennacchi e cornici in pietra serena, quindi Cristo crocifisso in bronzo, rilievi bronzei con storie della Passione di Giambologna e candelieri, poi la parete di fondo e infine la parete est, con il dipinto del Passignano e il recupero della Tavola della Madonna del Soccorso. La cappella fu acquistata da Giambologna nel 1594 che la trasformò nel proprio monumento funebre. Inaugurata nel 1598, accolse il 14 agosto 1608 la sepoltura dell'artista, a cui Friends of Florence è particolarmente legato: "Il primo nostro progetto nel 1998 è iniziato proprio con Giambologna, con il Ratto delle Sabine sotto la Loggia dei Lanzi", ricorda la presidente Simonetta Brandolini d'Adda. Complessivamente la fondazione ha investito "tra i 350 e i 400mila euro" nel restauro, a cominciare dal crocifisso bronzeo. "Nel 2023 abbiamo deciso di completare il tutto e oggi ce l'abbiamo fatta". Nicoletta Carniel, una delle restauratrici che ha seguito il progetto spiega che "ci è voluto tanto tempo un po' per la difficoltà, ovviamente, di reperire i fondi, ma anche per la complessità del lavoro". "La cappella aveva molti problemi di degrado, era praticamente illeggibile" poiché ricoperta "da un offuscamento dovuto gli annerimenti al fiumo delle candele" e "grossi problemi anche di infiltrazioni di umidità dalle coperture, dalle pareti e anche dal sottosuolo". "Ad esempio è emerso le quattro statue laterali di Pietro Tacca, che erano sempre state indicate come stucco in realtà sono in terra cruda". Per l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini l'intervento "è la grande testimonianza delle potenzialità che ha il pubblico quando si allea in maniera produttiva con il privato". Oltre a Friends of Florence, le varie operazioni sono state finanziate anche da Fondazione Cr Firenze, Fai, Intesa Sanpaolo e altri donatori. (ANSA).

