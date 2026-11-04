(di Pasquale Lapadula) (ANSA) - PADULA (SALERNO), 5 NOV - In biblioteca si entra in calzini, mentre per salire la scala elicoidale servono scarpe con suole di gomma. Sono le nuove modalità di accesso alla biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Padula, nel Salernitano, visitabile ogni sabato mattina dalle 9 alle 12.30, esclusi i giorni festivi.

Le disposizioni sono state introdotte per tutelare il pavimento maiolicato settecentesco della sala e preservare i gradini della scala, evitando al tempo stesso l'utilizzo di copriscarpe monouso in plastica. Le regole rispondono all'esigenza di consentire la fruizione di ambienti storici particolarmente delicati senza esporre i materiali originali all'usura provocata dal passaggio dei visitatori. Una modalità di visita che punta dunque a conciliare l'accessibilità del patrimonio con la sua conservazione, attraverso accorgimenti che riducono anche il ricorso a materiali usa e getta. Il percorso prevede l'utilizzo di calzature con suole di gomma per attraversare la scala elicoidale e l'accesso senza scarpe, con i soli calzini, alla sala principale.

Il pavimento maiolicato, realizzato nel Settecento da Donato e Giuseppe Massa, è uno degli elementi di maggiore pregio della biblioteca. La sala si raggiunge attraverso la scala elicoidale, composta da 38 gradini monolitici che conducono all'antisala.

L'ambiente è arricchito da una grande tela di Leonardo Olivieri, datata 1763, che decora il soffitto e raffigura l'Aurora con il suo carro, il Giudizio Universale e l'Allegoria della scienza.

Sulle pareti si trovano inoltre gli affreschi realizzati nel 1769 da Filippo Pascale.

La Certosa di San Lorenzo fu fondata nel 1306 per volontà di Tommaso Sanseverino. Con i suoi oltre 50mila metri quadrati è il più vasto complesso monastico dell'Italia meridionale ed è inserita dal 1998 nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. L'apertura della biblioteca potrà subire variazioni in relazione a eventuali esigenze organizzative. (ANSA).

