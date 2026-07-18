All'interno del programma Nivola 'vis-à-vis', nato per mettere in dialogo l'artista e scultore Costantino Nivola (1911-1988) con le figure cruciali nel panorama artistico del suo tempo, il Museo Nivola di Orani a lui dedicato presenta, dal 24 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra "Nivola, Colombo e lo spazio intorno" dedicata al tema dello spazio e dell'ambiente da attraversare, sperimentare e vivere.

L'esposizione è un focus su 'Stanze', prima parte di un racconto in tre atti che Chiara Gatti, direttrice artistica del museo Nivola e curatrice della mostra insieme a Anna Pirisi, ha messo a punto nel programma dell'estate-autunno 2026. La mostra, realizzata in collaborazione con l'Archivio Gianni Colombo di Milano, si sviluppa in tre stanze-ambienti, tre luoghi da attraversare per sperimentare il tema dello spazio, del nostro vivere e dell'ambiente circostante come luoghi di relazioni fra il corpo e l'abitare che lo accoglie, con prospettive, volumi, vuoto e luce che ne qualificano lo spazio.

Le tre stanze sono la 'Stanza dei sogni' dello stesso Costantino Nivola, lo 'Spazio elastico' dell'artista Gianni Colombo e la 'Stanza della memoria' dedicata al ricordo collettivo. Alla base del progetto anche una significativa coincidenza storica: nel 1968 Nivola realizzò il modello per il monumento ad Antonio Gramsci come primo studio ambientale e nello stesso anno Gianni Colombo presentava alla Biennale di Venezia il celebre 'Spazio elastico'.

"Una luce che entra attraverso la finestra, - diceva Nivola, - per dissolvere l'oscurità persistente/ Dal mio tempio e prigione dell'intimità/ E i miei sogni ad occhi aperti". Per l'artista la stanza non è un semplice ambiente architettonico ma un luogo costruito attorno alla nostra presenza e diventa un nucleo essenziale per accogliere, definire e mettere in relazione l'uomo con ciò che lo circonda.

La sezione di Gianni Colombo si apre, a sua volta, al tema dell'esperienza. La ricostruzione in dimensione abitabile della sua Stanza dei sogni, punta ad esperienze percettive, fra spaesamento, coordinate mutevoli e fughe illusionistiche da provare. La terza stanza accoglie invece la memoria collettiva in una azione di cittadinanza attiva e lo spazio diventa pensatoio e fa da raccolta dei ricordi.

Con la mostra "Nivola, Colombo e lo spazio intorno' e nello stesso spazio temporale, anche un evento collaterale: a cento anni dal Premio Nobel conferito a Grazia Deledda, nel nuovo spazio del lucernaio del museo sarà esposta anche la scultura in bronzo di Costantino Nivola in omaggio alla grande scrittrice nuorese. L'opera, al museo Nivola fino al 20 settembre 2026, è concessa in prestito dal Banco di Sardegna. Informazioni su museonivola.it.

