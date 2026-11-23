(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Un ciclo di visite guidate gratuite, in programma per tutto l'anno, e l'accesso gratuito al museo dal 23 al 29 novembre, dalle 19 alle 22, con 'Notturni Immersivi', in occasione dell'apertura della sala immersiva.

Sono le iniziative promosse dal Museo Egizio e Brightstar, che ha sostenuto la realizzazione del nuovo spazio al piano ipogeo con Lavazza. Gli esperti del museo saranno presenti lungo il percorso museale in sei diverse postazioni, per condividere approfondimenti, curiosità e racconti dedicati alle collezioni e alla civiltà dell'antico Egitto.

Da dicembre a giugno è in programma inoltre un ciclo di guidate gratuite alla scoperta della sala immersiva e di alcuni degli spazi più significativi del Museo. Terminati tutti i lavori di rinnovamento architettonico, avviati per il bicentenario dell'Egizio nel 2024, la sala immersiva sarà sempre accessibile gratuitamente. Il sostegno al Museo Egizio, si inserisce nell'impegno di Brightstar a favore della cultura e del patrimonio artistico italiano, con numerosi interventi di restauro e valorizzazione nel corso del tempo, dall'arte antica a quella contemporanea. Si va dalla tomba di Giulio II con il celebre Mosè di Michelangelo nella Basilica di San Pietro alle cappelle Medicee di Firenze fino ai restauri di opere di Pino Pascali alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, oltre ad affiancare la Galleria d'Arte Moderna di Bergamo in un percorso avviato con 'Seasons', la mostra diffusa ideata da Maurizio Cattelan. (ANSA).

