Ritorna 'Notturno Imperiale', il programma di aperture straordinarie in orario serale delle Terme di Caracalla che, attraverso percorsi illuminati e giochi di luce, permettono passeggiate suggestive tra gli straordinari complessi monumentali dell'antica Roma.

La visita, da fare dalle ore del tramonto alle notturne, prevede l'accesso all'area archeologica delle strutture termali e include gli ambienti dei sotterranei e il mitreo, il più grande tra quelli rinvenuti a Roma, consentendo di esplorare liberamente i diversi livelli del complesso e di coglierne la straordinaria architettura. Nel percorso è inclusa la visita del magnifico Specchio d'Acqua, valorizzato per l'occasione con speciali giochi di luce per evocare la presenza dell'acqua come elemento centrale della vita nell'antica Roma.

"Le aperture serali consentono di osservare le Terme di Caracalla da una prospettiva diversa, in cui la monumentalità del sito si combina con la suggestione della luce e del paesaggio serotino, - spiega Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma -. Un'esperienza che invita a una fruizione lenta in uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio archeologico della capitale".

"Percorrere liberamente le grandi architetture delle terme dopo il tramonto significa ampliare le occasioni di conoscenza e di partecipazione al patrimonio culturale in modo unico, - sottolinea Rocco Bochicchio, direttore delle Terme di Caracalla -. Queste aperture sono anche il risultato di un importante lavoro organizzativo e di coordinamento che coinvolge il personale della Soprintendenza, per garantire sicurezza, accoglienza e fruibilità del sito anche in fascia notturna".

L'iniziativa si svolgerà in sei serate da luglio ad ottobre: nelle giornate del 16 e 23 luglio, 2 agosto, 19 e 26 settembre e 15 ottobre 2026, con apertura dalle 19.30, l'ultimo ingresso alle 21.45 e l'uscita entro le 22.45.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sulla piattaforma https://portale.museiitaliani.it. Per ogni serata è previsto un numero massimo di 1.200 ingressi, quindi la prenotazione online è essenziale. Per informazioni: www.soprintendenzaspecialeroma.it.

