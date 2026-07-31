(ANSA) - IL CAIRO, 31 LUG - Circa una ventina di lapidi, ciascuna realizzata in calcare, finemente scolpita e raffigurante la figura umana con squisita maestria. I lati e il retro sono adornati da una serie di simboli e divinità di forte significato religioso, tra cui il Grifone, Agataden e Iside Termotene. Sono state trovate a Tell El Deir, in Egitto, nel Delta del Nilo, dalla missione archeologica egiziana del Consiglio Supremo delle Antichità, insieme ad amuleti e sarcofaghi. Oggetti che testimoniano una notevole interazione culturale e di civiltà tra il patrimonio religioso egizio e le influenze greco-romane, e indicano anche l'alto status sociale di coloro che vi furono sepolti.

La campagna di scavi è tuttora in corso nel governatorato di Damietta e il Consiglio si è impegnato a fornire il suo pieno supporto alla missione egiziana durante i lavori sul sito. Le ultime scoperte - ha detto il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità Hesham El Leithy - "apre nuove prospettive per la comprensione dello sviluppo delle necropoli nel Delta del Nilo e conferma che la regione di Tell El-Deir non era semplicemente un luogo di sepoltura, ma un vero e proprio centro funerario che rifletteva una distinta identità sociale, culturale e religiosa". Una scoperta che fa di Tell El-Deir uno dei siti più significativi del Delta orientale. (ANSA).

