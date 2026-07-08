(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Torna il SalinaDocFest, il festival Internazionale del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani, che quest'anno celebra la sua XX edizione nel segno delle "Odissee contemporanee". Tra gli ospiti, dall'8 al 12 luglio Sepideh Farsi, Milo Manara, Valeria Golino, Mario Martone, Ippolita Di Majo, Uberto Pasolini, Isabella Ragonese, Niccolò Ammaniti, Daria Bignardi, Marco Müller, Etta Scollo e Mario Incudine. Il festival trasforma l'isola eoliana di Salina in un luogo di incontro tra autori, artisti, scrittori, musicisti e spettatori.

"Quest'anno — dice Taviani — il SalinaDocFest ha deciso focalizzare il proprio sguardo sulle "odissee contemporanee", sul mediterraneo, culla della nostra civiltà e sul medio-oriente, sulle tante, troppo guerre nel mondo che scuotono le coscienze, da Gaza, all'Iran all'Ucraina, portando dolorosamente in primo piano la crudeltà dello sradicamento, le carcerazioni, il diritto alla sepoltura negata e il desiderio di tornare nella propria terra, da parte di intere popolazioni in fuga dalla barbarie della guerra. La cultura non può essere neutrale dinanzi a tutto questo, il cinema, l'arte e il pensiero devono opporsi alla disumanizzazione. Il festival lo fa con Sepideh Farsi, e Raha Shirazi e con gli autori e le autrici presenti quest'anno e ricordando in passato la presenza di Golshifteh Farahani".

Ad inaugurare il festival sarà Uberto Pasolini, regista e produttore internazionale, protagonista con una personale riflessione dedicata all'Odissea e al suo ultimo film Itaca - Il ritorno. Al regista sarà conferito il Premio Sdf - Odissee. Ad aprire gli incontri sarà Daria Bignardi a cui andrà il Premio Ravesi "Dal testo allo schermo" per il suo libro testimonianza Ogni prigione è un'isola. A Niccolò Ammaniti andrà il Premio Lady Wilmar e sarà protagonista di un incontro con Daria Bignardi, dedicato al suo ultimo romanzo Il Custode. Marco Müller sarà protagonista di Le isole del cinema. Isolani sì, isolati no: festival internazionali e cinema indipendente nell'epoca delle piattaforme, focus dedicato al cinema come spazio di libertà e confronto. Tra gli appuntamenti più significativi della ventesima edizione, nell'ambito della sezione Sdf contro la guerra, l'incontro con Sepideh Farsi e la presentazione di Put Your Soul on Your Hand and Walk. A Sepideh Farsi sarà conferito il Premio Irritec 2026. A Mario Incudine con Canzoni scordate andrà il Premio Sdf. Valeria Golino sarà protagonista dell'incontro Abitare le storie: dall'attrice alla regista, moderato da Arianna Finos. (ANSA).

