(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Oltre 400 partecipanti provenienti da Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Toscana e Sicilia, a cui si aggiungono più di 2.000 visualizzazioni delle dirette YouTube per la 27/a edizione della Borsa internazionale del turismo montano organizzata da Confesercenti del Trentino al Muse di Trento.

Alla prima giornata hanno partecipato circa 200 operatori della filiera del turismo, riuniti per conoscere i risultati dell'Alp Tech Maturity Index.

Dall'analisi condotta da Progetto Turismo con il supporto dell'Università di Trento è emerso il primato di Madonna di Campiglio, che registra il punteggio più alto in quattro dei cinque indicatori considerati, raggiungendo una media complessiva di 83 punti. Segue Livigno con 76 punti, che si distingue per la migliore performance nell'ambito della sostenibilità. Completano la graduatoria Castelrotto con 69 punti, Cortina d'Ampezzo con 64 e Courmayeur con 61. Lo studio poggia su cinque i pilastri, il primo riguarda l'infrastruttura digitale partendo dalla copertura di rete, delle connessioni, della banda larga, l'uso di sensori. Il secondo è come l'esperienza del turista viene organizzata e fatta vivere attraverso lo smartphone, mentre il terzo è la reputazione digitale e la presenza online della località. Il quarto pilastro parte da un quesito: le destinazioni come utilizzano e implementano i dati provenienti, ad esempio, dalle esperienze di acquisto con carta di credito? Ultimo aspetto dell'indagine, quanto il digitale può sostituire il cartaceo, anche se una fetta ancora importante del turismo rimane ancorata all'aspetto fisico come, per esempio, alla cartina dei sentieri o dei servizi. (ANSA).

